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  • 31.08, 12:51

    Хакеры через Instagram украли номера телефонов знаменитостей

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    Хакеры через Instagram украли номера телефонов знаменитостей

    Хакеры через Instagram украли номера телефонов знаменитостей

    Контактная информация знаменитых пользователей Instagram попала в руки хакеров из-за уязвимости в программе приложения.

    Как сообщает издание Variety, доступ к персональным данным знаменитостей хакеры получили благодаря уязвимости в API (интерфейсе прикладного программирования) приложения.

    Представители Instagram подтвердили информацию об уязвимости и добавили, что в распоряжении злоумышленников оказались адреса и номера телефонов некоторых пользователей. Их имена в компании называть не стали, однако отметили, что жертвы хакеров — владельцы аккаунтов с большим числом подписчиков.

    Пресс-служба Instagram: «Недавно мы обнаружили, что одно или несколько лиц получили незаконный доступ к контактным данным популярных пользователей, в частности к адресам электронной почты и номерам телефонов, используя ошибку в программном интерфейсе Instagram».

    В пресс-службе заверили, что на данный момент уязвимость устранена. Также отмечено, что хакерам остались недоступны пароли и другая конфиденциальная информация.

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