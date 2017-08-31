Хакеры через Instagram украли номера телефонов знаменитостей

Контактная информация знаменитых пользователей Instagram попала в руки хакеров
из-за уязвимости в программе приложения.
Как сообщает издание Variety, доступ к персональным данным знаменитостей хакеры получили благодаря уязвимости в API (интерфейсе прикладного программирования) приложения.
Представители Instagram подтвердили информацию об уязвимости и добавили, что в распоряжении злоумышленников оказались адреса и номера телефонов некоторых пользователей. Их имена в компании называть не стали, однако отметили, что жертвы хакеров — владельцы аккаунтов с большим числом подписчиков.
Пресс-служба Instagram: «Недавно мы обнаружили, что одно или несколько лиц получили незаконный доступ к контактным данным популярных пользователей, в частности к адресам электронной почты и номерам телефонов, используя ошибку в программном интерфейсе Instagram».
В пресс-службе заверили, что на данный момент уязвимость устранена. Также отмечено, что хакерам остались недоступны пароли и другая конфиденциальная информация.
Представители Instagram подтвердили информацию об уязвимости и добавили, что в распоряжении злоумышленников оказались адреса и номера телефонов некоторых пользователей. Их имена в компании называть не стали, однако отметили, что жертвы хакеров — владельцы аккаунтов с большим числом подписчиков.
Пресс-служба Instagram: «Недавно мы обнаружили, что одно или несколько лиц получили незаконный доступ к контактным данным популярных пользователей, в частности к адресам электронной почты и номерам телефонов, используя ошибку в программном интерфейсе Instagram».
В пресс-службе заверили, что на данный момент уязвимость устранена. Также отмечено, что хакерам остались недоступны пароли и другая конфиденциальная информация.
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