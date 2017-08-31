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  • 31.08, 12:51

    Разбушевавшийся пациент напал на медсестру в курганской больнице

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    Разбушевавшийся пациент напал на медсестру в курганской больнице

    Разбушевавшийся пациент напал на медсестру в курганской больнице

    Следователи выясняют обстоятельства избиения медсестры в каргапольской больнице (Курганская область).

    Мужчина 1976 года рождения был доставлен в больницу накануне, 30 августа, с диагнозом панкреатит. А сегодня утром пациент стал вести себя неадекватно — у него появились признаки алкогольного психоза.

    Во время оказания ему помощи мужчина ударил по лицу одну из медсестер, которая пыталась его успокоить.

    Сейчас все обстоятельства ЧП выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по Курганской области.

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