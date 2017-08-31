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  • 31.08, 12:51

    Премьера на НТВ: программа «Однажды» начинает новый сезон со спецвыпуска

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    Премьера на НТВ: программа «Однажды» начинает новый сезон со спецвыпуска

    Премьера на НТВ: программа «Однажды» начинает новый сезон со спецвыпуска

    Премьера на НТВ: программа «Однажды» начинает новый сезон со спецвыпуска

    2 сентября программа «Однажды» — еженедельный телевизионный журнал о знаменитых людях и знаменательных событиях — открывает новый сезон.

    Авторский проект известного телеведущего и многократного лауреата «ТЭФИ» Сергея Майорова представит премьерный спецвыпуск, героями которого станут члены жюри конкурса «Ты супер! Танцы»: Кристина Кретова, Евгений Папунаишвили и Анастасия Заворотнюк, а также Стас Пьеха, который занимал одно из судейских кресел в вокальном проекте «Ты супер!».

    смотретьУ каждого из этих талантливых детей есть мечта. А мечты всегда должны сбываться! «Ты супер! Танцы» — в субботу на НТВ
    У каждого из этих талантливых детей есть мечта. А мечты всегда должны сбываться! «Ты супер! Танцы» — в субботу на НТВ
    В 20:00 в субботу, 2 сентября, состоится грандиозная премьера нового международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы», участие в котором принимают дети, оставшиеся без попечения родителей. Ведущим проекта станет заслуженный артист России Александр Олешко. Профессионалы танцевальной и телевизионной индустрии расскажут, что проект «Ты супер! Танцы» значит для них, а также признаются, когда впервые услышали отказ, а когда в последний раз танцевали.

    Зрители смогут ближе познакомиться с одним из членов жюри «Ты супер! Танцы» — известным хореографом Евгением Папунаишвили. Один из четырех судей самого масштабного детского проекта на российском телевидении расскажет о знакомстве и первом свидании со своей возлюбленной итальянкой Салимой Бижабер. Также Евгений поведает о том, как сделал предложение будущей жене, и раскроет тонкости брака по-итальянски.

    В этом же выпуске телезрители НТВ увидят сюжет о семье члена жюри вокального конкурса «Ты супер!» Стаса Пьехи. Совсем недавно страна отмечала крупный юбилей — его прославенной бабушке Эдите Пьехе исполнилось 80 лет. Знаменитая певица откровенно расскажет о воспитании юного дарования, ещё в детстве получившего громкую фамилию. Сейчас популярный исполнитель занимается развитием созданной им наркологической клиники. Стас Пьеха уверен: одних песен для продолжения династии мало.

    Смотрите спецвыпуск программы «Однажды» 2 сентября в 16:20 на НТВ.

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