Россия стала второй в рейтинге военной мощи стран мира

В мировой рейтинг армий, составленный международной компанией Global Firepower, вошли 133 страны. Эксперты учитывали 50 различных факторов: не только количество оружия, но его разнообразие, численность кадрового состава армии и ее резерва, уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, добычу нефти и другие факторы, влияющие на обороноспособность.
На третьем месте — военная мощь Китая. Вооруженные силы России заняли вторую строку в «Рейтинге военной силы 2017 года». На первом месте — армия США. При этом показатели всех трех государств не слишком разнятся.
Так, судя по приведенным данным, Вооруженные силы РФ в некоторых пунктах даже обошли главного соперника: например, по числу танков, бронетехники и корветов. Однако затраты на вооружение у США по-прежнему примерно в 10 раз больше, чем у России.
В топ-10 самых мощных армий также вошли армии Китая, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.
Так, судя по приведенным данным, Вооруженные силы РФ в некоторых пунктах даже обошли главного соперника: например, по числу танков, бронетехники и корветов. Однако затраты на вооружение у США по-прежнему примерно в 10 раз больше, чем у России.
В топ-10 самых мощных армий также вошли армии Китая, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.
Комментарии