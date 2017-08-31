Макрон считает необходимым диалог с Россией по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договоренности с Россией по украинскому вопросу имеют особую ценность.
По словам французского лидера, позиции Парижа и Москвы по Украине серьезно расходятся, однако необходимо вести диалог. Макрон отметил, что Франция «запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами», напомнив о встрече с Владимиром Путиным в Версале 29 мая.
При этом Макрон подчеркнул, что есть и темы, по которым позиции России и Франции сходятся — например, урегулирование кризиса в Сирии и климатическая политика, передает РИА Новости.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения».
При этом Макрон подчеркнул, что есть и темы, по которым позиции России и Франции сходятся — например, урегулирование кризиса в Сирии и климатическая политика, передает РИА Новости.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения».
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