Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 12:52

    Макрон считает необходимым диалог с Россией по Украине

    комментировать
    Макрон считает необходимым диалог с Россией по Украине

    Макрон считает необходимым диалог с Россией по Украине

    Макрон считает необходимым диалог с Россией по Украине

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договоренности с Россией по украинскому вопросу имеют особую ценность.

    По словам французского лидера, позиции Парижа и Москвы по Украине серьезно расходятся, однако необходимо вести диалог. Макрон отметил, что Франция «запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами», напомнив о встрече с Владимиром Путиным в Версале 29 мая.

    При этом Макрон подчеркнул, что есть и темы, по которым позиции России и Франции сходятся — например, урегулирование кризиса в Сирии и климатическая политика, передает РИА Новости.

    Эммануэль Макрон, президент Франции: «Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru