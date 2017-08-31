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  • 31.08, 12:51

    Людмилу Рюмину похоронят на Востряковском кладбище

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    Людмилу Рюмину похоронят на Востряковском кладбище

    Людмилу Рюмину похоронят на Востряковском кладбище

    Людмилу Рюмину похоронят на Востряковском кладбище

    Определены место и время похорон народной артистки России певицы Людмилы Рюминой.

    Похороны народной артистки России Людмилы Рюминой пройдут в понедельник на Востряковском кладбище в Москве. Певицу похоронят рядом с могилой ее матери, сообщили РИА Новости в Московском культурном центре Рюминой.

    В Московском культурном фольклорном центре, бывшим под руководством Рюминой состоится прощание с артисткой. Центр находится по адресу: улица Барклая, дом 9. Сотрудники центра сообщили, что уже сегодня можно туда прийти, чтобы возложить цветы к портрету певицы.

    Народная артистка Людмила Рюмина скончалась в четверг в Боткинской больнице после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

    Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основательницей и руководительницей Московского государственного ансамбля «Русы». С 1999 года — художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.

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