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  • 31.08, 12:51

    Замглавы Минстроя призвал вернуть во дворы столы для домино

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Замглавы Минстроя призвал вернуть во дворы столы для домино

    Замглавы Минстроя призвал вернуть во дворы столы для домино

    Замглавы Минстроя призвал вернуть во дворы столы для домино
  • Фото РИА Новости

    • Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что при благоустройстве дворов нужно помнить о людях старшего поколения, которым необходимо общение друг с другом.

    По словам замминистра, в ведомство приходит много жалоб от людей пожилого возраста. В частности, они не довольны тем, что при благоустройстве во дворах сносятся столы для игры в домино, которые были установлены еще в советские времена.

    Чиновник заявил, что такие столы нужны, так как «люди хотят общаться» друг с другом, и напомнил о позитивном опыте сосздания «шахматных домиков» для пенсионеров, передает РИА Новости.

    Напомним, в России реализуется программа «Городская среда и благоустройство», направленная на формирование единых современных требований к проектированию и благоустройству городов. В программе зафиксировано большое количество нововведений, касающихся благоустройства с учетом требований доступности для пенсионеров и инвалидов.


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