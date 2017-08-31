«Спартак» усилился молодым бразильцем

Бразильский полузащитник Педро Роша стал игроком московского «Спартака».
Соглашение 22-летнего спортсмена, который выступает на позиции левого атакующего полузащитника, с красно-белыми рассчитано на четыре года.
Как сообщили в пресс-службе «Спартака», в Москву молодой бразилец прибудет в понедельник, 4 сентября. Сумма трансфера не сообщается.
Педро Роша ранее выступал за бразильские «Атлетико Ювентус» и «Гремио». В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии.
Как сообщили в пресс-службе «Спартака», в Москву молодой бразилец прибудет в понедельник, 4 сентября. Сумма трансфера не сообщается.
Педро Роша ранее выступал за бразильские «Атлетико Ювентус» и «Гремио». В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии.
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