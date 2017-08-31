Посольство США в РФ не будет проводить собеседования на получение визы по Skype

Посольство США в Москве возобновит выдачу виз 1 сентября, но проводить удаленные собеседования с кандидатами из других регионов не будет.
Посольство США в Москве не сможет проводить собеседования с кандидатами на получение виз из других городов по Skype. Ограничение введено по техническим причинам, сообщил РИА Новости полномочный министр-советник посольства США Лоуренс Тоби.
Тоби добавил, что консульский отдел посольства в Москве возобновит работу 1 сентября. В посольстве ожидают, что будут проводить около тысячи собеседований в день. Кандидатов из регионов Тоби заверил, что посольство постарается сделать так, чтобы им пришлось приезжать в Москву только один раз. Также он напомнил о возможности подавать заявления на визы в соседних странах, «если туда легче проехать».
С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. с 1 сентября визы снова будут выдавать, но только в Москве. Такое решение власти США приняли после сокращения штата американской дипмиссии в России на 755 человек.
Раньше американские визы выдавали консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Тоби добавил, что консульский отдел посольства в Москве возобновит работу 1 сентября. В посольстве ожидают, что будут проводить около тысячи собеседований в день. Кандидатов из регионов Тоби заверил, что посольство постарается сделать так, чтобы им пришлось приезжать в Москву только один раз. Также он напомнил о возможности подавать заявления на визы в соседних странах, «если туда легче проехать».
С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. с 1 сентября визы снова будут выдавать, но только в Москве. Такое решение власти США приняли после сокращения штата американской дипмиссии в России на 755 человек.
Раньше американские визы выдавали консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
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