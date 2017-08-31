На берегу Иртыша рыбаки нашли десятки человеческих черепов: видео

Рыбаки нашли человеческие черепа и другие кости на берегу Иртыша в Тюменской области.
Страшную находку обнаружили неподалеку от села Бронниково в Тобольском районе, сообщает Ura.ru. Местные жители засняли произошедшее на видео и выложили в Сеть. В кадр попали человеческие черепа и другие кости.
Автор видео отмечает, что собирался рыбачить в этом месте. «Вот и пришли на рыбалку. Тебя как звать? Серега?» — спрашивает он у одного из черепов.
Ситуацию прокомментировал глава Тобольского района Юрий Батт. По его словам, причиной случившегося стало наводнение, которое размыло край сельского кладбища.
Юрий Батт, глава Тобольского района: «Кладбище здесь существует очень давно. Его подмывает каждый год. Мы в прошлом году перезахоранивали несколько могил. Но наводнение этого года опять вымыло часть захоронений».
Чиновник добавил, что сейчас администрация района рассматривает возможность законодательно запретить захоронения на этом кладбище, но пока этого не произошло люди продолжают хоронить здесь умерших.
Автор видео отмечает, что собирался рыбачить в этом месте. «Вот и пришли на рыбалку. Тебя как звать? Серега?» — спрашивает он у одного из черепов.
Ситуацию прокомментировал глава Тобольского района Юрий Батт. По его словам, причиной случившегося стало наводнение, которое размыло край сельского кладбища.
Юрий Батт, глава Тобольского района: «Кладбище здесь существует очень давно. Его подмывает каждый год. Мы в прошлом году перезахоранивали несколько могил. Но наводнение этого года опять вымыло часть захоронений».
Чиновник добавил, что сейчас администрация района рассматривает возможность законодательно запретить захоронения на этом кладбище, но пока этого не произошло люди продолжают хоронить здесь умерших.
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