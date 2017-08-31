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  • 31.08, 11:21

    Основатель Zara лишил Билла Гейтса звания самого богатого человека в мире

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    Основатель Zara лишил Билла Гейтса звания самого богатого человека в мире

    Основатель Zara лишил Билла Гейтса звания самого богатого человека в мире

    Основатель Zara лишил Билла Гейтса звания самого богатого человека в мире
  • Фото Associated Press © 2017

    • Сооснователь бренда Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

    Амансио Ортега, экс-президент и сооснователь торговой компании Inditex, в которую входит сеть магазинов одежды и текстиля Zara, возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Forbes. Его состояние оценили в 85 млрд долларов, что больше состояния основателя Microsoft Билла Гейтса на 100 млн долларов, сообщает издание.

    81-летний Ортега уже занимал первую строчку в этом рейтинге в 2015 году, но тогда уступил Гейтсу всего через сутки.

    В тройку богатейших людей входит основатель торговой площадки Amazon Джефф Безос, который также становился лидером этим летом.

    Компания Inditex была основана в 1985 году. В нее входят сети магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и другие. В настоящее время Ортега не принимает непосредственного участия в деятельности компании, а занимается инвестициями.

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