Врио мэра Симферополя назначена Галина Александрова

Депутаты Симферопольского горсовета досрочно прекратили полномочия главы администрации Геннадия Бахарева. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена Галина Александровна.
За освобождение Бахарева от полномочий, по данным РИА Новости, проголосовали 28 депутатов, за назначение Александровой высказались 30 парламентариев.
Виктор Агеев, глава горсовета: «Предложено временно возложить исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Александрову Галину Викторовну».
Геннадий Бахарев возглавлял мэрию Симферополя почти три года. Во вторник Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместе с Бахаревым свои посты по собственному желанию покинули его заместитель и первый заместитель.
Виктор Агеев, глава горсовета: «Предложено временно возложить исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Александрову Галину Викторовну».
Геннадий Бахарев возглавлял мэрию Симферополя почти три года. Во вторник Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместе с Бахаревым свои посты по собственному желанию покинули его заместитель и первый заместитель.
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