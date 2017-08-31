Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 11:21

    Врио мэра Симферополя назначена Галина Александрова

    комментировать

    Врио мэра Симферополя назначена Галина Александрова

    Врио мэра Симферополя назначена Галина Александрова

    Депутаты Симферопольского горсовета досрочно прекратили полномочия главы администрации Геннадия Бахарева. Временно исполняющим обязанности мэра города назначена Галина Александровна.

    За освобождение Бахарева от полномочий, по данным РИА Новости, проголосовали 28 депутатов, за назначение Александровой высказались 30 парламентариев.

    Виктор Агеев, глава горсовета: «Предложено временно возложить исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Александрову Галину Викторовну».

    Геннадий Бахарев возглавлял мэрию Симферополя почти три года. Во вторник Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместе с Бахаревым свои посты по собственному желанию покинули его заместитель и первый заместитель.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru