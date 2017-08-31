Вандалы осквернили памятники советским воинам в Мадриде

Злоумышленники изобразили на памятниках нацистские и антисемитские символы и надписи.В посольстве РФ в Испании подчеркнули, что осуждают надругательство над мемориалами на кладбище в районе Фуенкарраль и опубликовали фотографии с места происшествия.Гражданская война в Испании проходила в 1936–1939 годах. На стороне Испанской республики воевали 42 тысячи иностранцев из 54 стран мира, в том числе более 2 тысяч специалистов из СССР.