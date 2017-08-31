Вандалы осквернили памятники советским воинам в Мадриде

Неизвестные вандалы изрисовали захоронения и памятники, посвященные советским добровольцам, сражавшимся в Гражданской войне в Испании.
Злоумышленники изобразили на памятниках нацистские и антисемитские символы и надписи.
В посольстве РФ в Испании подчеркнули, что осуждают надругательство над мемориалами на кладбище в районе Фуенкарраль и опубликовали фотографии с места происшествия.
Гражданская война в Испании проходила в 1936–1939 годах. На стороне Испанской республики воевали 42 тысячи иностранцев из 54 стран мира, в том числе более 2 тысяч специалистов из СССР.
В посольстве РФ в Испании подчеркнули, что осуждают надругательство над мемориалами на кладбище в районе Фуенкарраль и опубликовали фотографии с места происшествия.
30 августа 2017 г.
Гражданская война в Испании проходила в 1936–1939 годах. На стороне Испанской республики воевали 42 тысячи иностранцев из 54 стран мира, в том числе более 2 тысяч специалистов из СССР.
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