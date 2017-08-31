Жизнь под пензенским мостом: почему дома горожан оказались под автострадой

В Пензе прокуратура занялась делом о расселении людей, которые в буквальном смысле оказались под мостом. Гигантскую эстакаду возвели прямо над жилыми домами, а про десятки семей забыли.

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На месте родительского дома теперь автострада. Сестры Юлия и Елена в результате строительства моста остались без жилья. В тот момент семья оказалась в сложной ситуации. Отец — хозяин квадратных метров — умер от воспаления легких. Городские власти пообещали: если не вступите в наследство, дадут жилье по соцнайму. Сестер переселили, но спустя два года выставили на улицу. Оказалось, что квадратные метры принадлежат военным. Часть передислоцировалась, квартиру надо освобождать.



Мост построили на случай эвакуации. Недалеко от него расположен объект по утилизации химоружия — поселок Леонидовка, сейчас уже прекративший свою работу.



Сейчас люди в буквальном смысле живут под мостом. Его опоры стоят в нескольких метрах от забора. Этот объект строили в рамках федеральной программы по уничтожению химического оружия, а получилось, что нахимичили с домами и участками. Соседей переселили, а про них словно забыли. После постройки моста люди в прямом и переносном смысле оказались в тени. Никакого солнца, только вид на автомагистраль.



Городские власти говорят, что тех, кого забыли под мостом, переселят нескоро. Ждали 3 года, теперь еще столько же. Людям предлагают за свои деньги сделать экспертизу на аварийность и ждать очереди. В том, что хибары в любой момент могут рухнуть, чиновники проблемы не видят. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.