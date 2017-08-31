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  • 31.08, 11:21

    Источник: вице-мэра Мирного уволили после задержания с марихуаной

    1 комментарий
    Источник: <nobr>вице-мэра</nobr> Мирного уволили после задержания с марихуаной

    Источник: вице-мэра Мирного уволили после задержания с марихуаной

    Источник: <nobr>вице-мэра</nobr> Мирного уволили после задержания с марихуаной

    Замглавы города Мирного в Якутии Алексей Кузниченко уволен со своего поста после того, как полицейские задержали его с пакетом марихуаны.

    По данным местных СМИ, Алексей Кузниченко, который курировал в Мирном социальные вопросы, был задержан полицейскими по дороге на работу. При личном обыске у чиновника изъяли пакет с марихуаной.

    Как сообщили РИА Новости в департаменте по информационной политике администрации главы региона и правительства республики, после задержания Кузниченко был уволен.

    Источник: «Судя по сообщениям СМИ, заместитель главы города Мирный Алексей Кузниченко задержан с марихуаной. Насколько я знаю, он уволен».

    В пресс-службе МВД по Якутии подтвердили информацию о задержании, пообещав прокомментировать ее в ближайшие два часа.

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