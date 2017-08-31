Источник: вице-мэра Мирного уволили после задержания с марихуаной

Замглавы города Мирного в Якутии Алексей Кузниченко уволен со своего поста после того, как полицейские задержали его с пакетом марихуаны.
По данным местных СМИ, Алексей Кузниченко, который курировал в Мирном социальные вопросы, был задержан полицейскими по дороге на работу. При личном обыске у чиновника изъяли пакет с марихуаной.
Как сообщили РИА Новости в департаменте по информационной политике администрации главы региона и правительства республики, после задержания Кузниченко был уволен.
Источник: «Судя по сообщениям СМИ, заместитель главы города Мирный Алексей Кузниченко задержан с марихуаной. Насколько я знаю, он уволен».
В пресс-службе МВД по Якутии подтвердили информацию о задержании, пообещав прокомментировать ее в ближайшие два часа.
Как сообщили РИА Новости в департаменте по информационной политике администрации главы региона и правительства республики, после задержания Кузниченко был уволен.
Источник: «Судя по сообщениям СМИ, заместитель главы города Мирный Алексей Кузниченко задержан с марихуаной. Насколько я знаю, он уволен».
В пресс-службе МВД по Якутии подтвердили информацию о задержании, пообещав прокомментировать ее в ближайшие два часа.
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