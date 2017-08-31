Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 11:20

    Певица Линда бросилась под грузовик в центре Москвы, чтобы выжить

    2 комментария
    • Фото РИА Новости
    Певица Линда бросилась под грузовик в центре Москвы, чтобы выжить

    Певица Линда бросилась под грузовик в центре Москвы, чтобы выжить

    Певица Линда бросилась под грузовик в центре Москвы, чтобы выжить
  • Фото РИА Новости

    • Звезда 90-х певица Линда с племянницей попали под колеса грузовика в центре столицы. Артистку и девочку госпитализировали в НИИ Склифосовского.

    Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) рассказала подробности аварии на Каретном ряду в Москве, где грузовик МАЗ сбил двух пешеходов.

    Около 20:00 мск накануне артистка с племянницей переходили дорогу по пешеходному переходу и увидели летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и бросилась на землю, передает сайт «Комсомольской правды» слова пострадавшей.

    Линда: «Мы с Аней шли, да, по пешеходному переходу. Вдруг мы видим, что откуда-то на нас несется грузовик. Я не очень поняла, что делать. Единственное, что мне пришло в голову, это сгруппироваться и кинуться под него. И так и получилось: мы с Анной нырнули, он пронесся над нами и поехал дальше».

    В экстренных службах столицы отметили, что певица получила ушибы, угрозы жизни нет. Племянница артистки Анна госпитализирована.

    Бежавшего с места ДТП водителя грузовика задержали тем же вечером в районе Капотни. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В МВД Москвы заявили, что ДТП не является терактом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru