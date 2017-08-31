Певица Линда бросилась под грузовик в центре Москвы, чтобы выжить

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90-х певица Линда с племянницей попали под колеса грузовика в центре столицы. Артистку и девочку госпитализировали в НИИ Склифосовского.
Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) рассказала подробности аварии на Каретном ряду в Москве, где грузовик МАЗ сбил двух пешеходов.
Около 20:00 мск накануне артистка с племянницей переходили дорогу по пешеходному переходу и увидели летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и бросилась на землю, передает сайт «Комсомольской правды» слова пострадавшей.
Линда: «Мы с Аней шли, да, по пешеходному переходу. Вдруг мы видим, что откуда-то на нас несется грузовик. Я не очень поняла, что делать. Единственное, что мне пришло в голову, это сгруппироваться и кинуться под него. И так и получилось: мы с Анной нырнули, он пронесся над нами и поехал дальше».
В экстренных службах столицы отметили, что певица получила ушибы, угрозы жизни нет. Племянница артистки Анна госпитализирована.
Бежавшего с места ДТП водителя грузовика задержали тем же вечером в районе Капотни. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В МВД Москвы заявили, что ДТП не является терактом.
Около 20:00 мск накануне артистка с племянницей переходили дорогу по пешеходному переходу и увидели летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и бросилась на землю, передает сайт «Комсомольской правды» слова пострадавшей.
Линда: «Мы с Аней шли, да, по пешеходному переходу. Вдруг мы видим, что откуда-то на нас несется грузовик. Я не очень поняла, что делать. Единственное, что мне пришло в голову, это сгруппироваться и кинуться под него. И так и получилось: мы с Анной нырнули, он пронесся над нами и поехал дальше».
В экстренных службах столицы отметили, что певица получила ушибы, угрозы жизни нет. Племянница артистки Анна госпитализирована.
Бежавшего с места ДТП водителя грузовика задержали тем же вечером в районе Капотни. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В МВД Москвы заявили, что ДТП не является терактом.
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