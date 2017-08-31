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  • 31.08, 12:52
    Российские мусульмане поставили «хадж-мобили» и отправились в Мекку по воздуху. Саудовская Аравия, ислам, паломники, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские мусульмане поставили «хадж-мобили» и отправились в Мекку по воздуху

    Российские мусульмане поставили «хадж-мобили» и отправились в Мекку по воздуху

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    Российские мусульмане поставили <nobr>«хадж-мобили»</nobr> и отправились в Мекку по воздуху

    Российские мусульмане поставили «хадж-мобили» и отправились в Мекку по воздуху

    Российские мусульмане поставили <nobr>«хадж-мобили»</nobr> и отправились в Мекку по воздуху

      Более 2 миллионов мусульман приехали в Саудовскую Аравию, чтобы проделать путь из Мекки к горе Арафат. Считается, что хадж должен совершить каждый верующий хотя бы раз в жизни. Эр-Рияд даже сделал исключение и разрешил принять в нем участие гражданам Катара, с которым разорваны все отношения. Более 20 тысяч человек прилетели из России.

      В Дагестане автобус, готовый к хаджу, бурьяном зарос. Дороги закрыты, через Ирак невозможно ехать, через Сирию тоже. В последний раз машина выезжала со двора еще в 2011 году, до событий на Ближнем Востоке. Дауд всегда добирался до Мекки и Медины своим ходом на пассажирском автобусе. Паломники их прозвали «хадж-мобилями». Салон полностью переделан, вместо кресел оборудован деревянный подиум с полками, чтобы было удобнее переносить дорогу в 5 тысяч километров.

      Первое паломничество Дауд совершил еще в далеком 1992 году. Тогда на советских граждан иностранцы смотрели, словно на инопланетян. С тех пор Дауд побывал в хадже целых 17 раз, хотя богословы считают, что достаточно и одного посещения. Дауд признается, что объяснения этому нет, святые места притягивают магнитом. Вот и на этот раз хотел поехать, но подвело здоровье.

      Паломничество в Мекку и Медину — это один из 5 столпов ислама. Хотя бы раз в жизни каждый мусульманин обязан совершить хадж. В этом году до святых мест верующие добирались исключительно на самолетах. Только из аэропорта Махачкалы вылетело больше половины всех российских паломников. Самому младшему нет и 15 лет, а самому пожилому уже за 100.

      Ахмед Абдулманапов, паломник: «Впечатления такие, что до сих пор не вериться, что еду в хадж. Словами это не описать».

      смотретьВ Мекку и Медину на ежегодный хадж съехались 2 миллиона мусульман
      В Мекку и Медину на ежегодный хадж съехались 2 миллиона мусульман
      Причем хадж не должен совершаться в долг или на последние деньги. Кроме того, паломник обязан оставить своей семье все сбережения и даже написать завещание на непредвиденный случай. Ежегодно в давках и пожарах в Мекке гибнут десятки и даже сотни человек. Впрочем, умереть на святой земле считается высшим благом, погибшему прощаются все грехи. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.

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