Российские мусульмане поставили «хадж-мобили» и отправились в Мекку по воздуху

Более 2 миллионов мусульман приехали в Саудовскую Аравию, чтобы проделать путь из Мекки к горе Арафат. Считается, что хадж должен совершить каждый верующий хотя бы раз в жизни.
Эр-Рияд даже сделал исключение и разрешил принять в нем участие гражданам Катара, с которым разорваны все отношения. Более 20 тысяч человек прилетели из России.
В Дагестане автобус, готовый к хаджу, бурьяном зарос. Дороги закрыты, через Ирак невозможно ехать, через Сирию тоже. В последний раз машина выезжала со двора еще в 2011 году, до событий на Ближнем Востоке. Дауд всегда добирался до Мекки и Медины своим ходом на пассажирском автобусе. Паломники их прозвали «хадж-мобилями». Салон полностью переделан, вместо кресел оборудован деревянный подиум с полками, чтобы было удобнее переносить дорогу в 5 тысяч километров.
Первое паломничество Дауд совершил еще в далеком 1992 году. Тогда на советских граждан иностранцы смотрели, словно на инопланетян. С тех пор Дауд побывал в хадже целых 17 раз, хотя богословы считают, что достаточно и одного посещения. Дауд признается, что объяснения этому нет, святые места притягивают магнитом. Вот и на этот раз хотел поехать, но подвело здоровье.
Паломничество в Мекку и Медину — это один из 5 столпов ислама. Хотя бы раз в жизни каждый мусульманин обязан совершить хадж. В этом году до святых мест верующие добирались исключительно на самолетах. Только из аэропорта Махачкалы вылетело больше половины всех российских паломников. Самому младшему нет и 15 лет, а самому пожилому уже за 100.
Ахмед Абдулманапов, паломник: «Впечатления такие, что до сих пор не вериться, что еду в хадж. Словами это не описать».
Причем хадж не должен совершаться в долг или на последние деньги. Кроме того, паломник обязан оставить своей семье все сбережения и даже написать завещание на непредвиденный случай. Ежегодно в давках и пожарах в Мекке гибнут десятки и даже сотни человек. Впрочем, умереть на святой земле считается высшим благом, погибшему прощаются все грехи. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.
Первое паломничество Дауд совершил еще в далеком 1992 году. Тогда на советских граждан иностранцы смотрели, словно на инопланетян. С тех пор Дауд побывал в хадже целых 17 раз, хотя богословы считают, что достаточно и одного посещения. Дауд признается, что объяснения этому нет, святые места притягивают магнитом. Вот и на этот раз хотел поехать, но подвело здоровье.
Паломничество в Мекку и Медину — это один из 5 столпов ислама. Хотя бы раз в жизни каждый мусульманин обязан совершить хадж. В этом году до святых мест верующие добирались исключительно на самолетах. Только из аэропорта Махачкалы вылетело больше половины всех российских паломников. Самому младшему нет и 15 лет, а самому пожилому уже за 100.
Ахмед Абдулманапов, паломник: «Впечатления такие, что до сих пор не вериться, что еду в хадж. Словами это не описать».
Причем хадж не должен совершаться в долг или на последние деньги. Кроме того, паломник обязан оставить своей семье все сбережения и даже написать завещание на непредвиденный случай. Ежегодно в давках и пожарах в Мекке гибнут десятки и даже сотни человек. Впрочем, умереть на святой земле считается высшим благом, погибшему прощаются все грехи. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.
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