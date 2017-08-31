Несчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной

смотреть В 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу

Камера видеонаблюдения, установленная в лифте отеля Ritz, в день трагедии запечатлела Диану и ее возлюбленного Доди аль-Файеда. Это последняя съемка, где они живы. Папарацци знали, что леди Ди остановилась Ritz, и дежурили у дверей гостиницы. Также они знали, что пара собиралась поехать в парижскую квартиру Доди аль-Файеда, расположенную недалеко от Триумфальной арки. И именно в этот момент Диана лично приняла решение покинуть отель не через главный вход на Вандомской площади.С этого момента начинается целый виток странностей и нестыковок, которые уже 20 лет мешают разобраться в причинах и следствиях той роковой поездки. Изначально за руль автомобиля должен был сесть Кен Уингфилд, личный телохранитель Доди аль-Файеда, но по непонятным причинам он вообще остается в отеле Ritz, а машиной управлял Анри Поль, начальник службы безопасности отеля, в котором влюбленные провели вместе последний вечер жизни. Помимо Дианы и аль-Файеда, в Mercedes ехал Тревор Рис Джонс, личный охранник Дианы.Через улицу Камбон и площадь Согласия автомобиль несся по улицам. Справа, слева, сзади и спереди кружили папарацци. На въезде в туннель Альма Анри Поль, который вел машину со скоростью 160 километров в час, неожиданно увидел припаркованный автомобиль, сделал маневр, не справился с управлением и врезался в 13-ю колонну туннеля. Снятые на месте трагедии кадры искореженного Mercedes облетели весь мир.Водитель Анри Поль, у которого уровень алкоголя в крови, как выяснится позже, превышал допустимые нормы в 3 раза, и Доди аль-Файед погибли на месте. Принцессу доставили в военный госпиталь, где спустя несколько часов она скончалась, не приходя в сознание. Охранник Тревор Рис-Джонс, получивший многочисленные травмы, выжил, перенес несколько сложнейший операций, но даже во время допроса через несколько лет не смог дать никаких показаний. Он потерял память.Вот уже 20 лет главный спор всех заинтересованных сторон: это был все-таки несчастный случай или принцесса Уэльская была убита? Все эти годы шли допросы, следственные эксперименты, суды, собирались бесконечные свидетельские показания, публиковались интервью и мемуары. Для Кена Уорфа, одного из телохранителей Дианы, то, что произошло в туннеле Альма, — убийство.Водителя Анри Поля уже назвали агентом МИ-6 и считали виновником трагедии, пока не выяснилось, что французская полиция просто перепутала пробирки с кровью. Теперь вообще неочевидно, что водитель Mercedes был пьян. Как выяснил, Fiat Punto белого цвета, который в момент трагедии и находился в туннеле Альма и заставил Анри Поля совершить роковой маневр, после трагедии исчез. Его больше никогда не видел или не искал. Мухамед Аль Файед, отец погибшего Доди аль-Файеда, все эти годы ведет собственное расследование и также убежден, что это политическое убийство., отец Доди аль-Файеда: «Я верю, что справедливость восторжествует. Ведь присяжные, которым надо будет вынести вердикт по этому делу, — обычные люди. Я уверен, что принцесса Диана и мой сын были убиты. И стоит за этим королевская семья».Мохаммед аль-Файед называет отношение королевской семьи к своему сыну Доди расизмом и ханжеством. По его словам, они не хотели даже представлять, что выходец из Египта, к тому же мусульманин, может стать своего рода отчимом для наследников престола, не говоря уже о том, что у принцев мог бы появиться приемные брат или сестра. Именно возможную беременность Дианы называют еще одной причиной ее гибели. Виндзоры якобы не могли допустить такого и привлекли к делу спецслужбы.Но все эти теории заговора так и остались теориями. К суду в результате привлекли только папарацци, которые не только не оказали Диане никакой помощи, но и делали свои страшные кадры после трагедии и продали их потом за миллионы долларов.Памятник, символизирующий франко-американскую дружбу, появился в Париже в 1987 году. Факел — точная копия того, который украшает статую Свободу в Нью-Йорке. К Диане он не имеет никакого отношения. Стечение обстоятельств: памятник стоял на мосту Альма, катастрофа случилась в туннеле.Все эти 20 лет власти Парижа обещали поставить монумент леди Ди или увековечить ее память в виде мемориальной доски, потом собрались один из скверов назвать ее именем. В результате факел остается единственным мемориалом, напоминающем о принцессе Уэльской в Париже.