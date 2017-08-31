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  • 31.08, 11:21
    Несчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной. Великобритания, монархи и августейшие особы, памятные даты, принцесса Диана. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНесчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной

    Несчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной

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    Несчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной

    Несчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной

    Несчастный случай или убийство: через 20 лет поле трагедии гибель леди Ди окутана тайной

      Двадцать лет назад погибла принцесса Диана. Сегодня миллионы людей вспоминают ее как королеву сердец и икону стиля. Но не утихают и разговоры о возможных причинах гибели Дианы. Несколько лет назад Скотленд-Ярд опубликовал результаты расследования трагедии. Водитель машины, в которой ехала принцесса, был пьян и не справился с управлением, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Многие с официальной версией не согласны.

      Камера видеонаблюдения, установленная в лифте отеля Ritz, в день трагедии запечатлела Диану и ее возлюбленного Доди аль-Файеда. Это последняя съемка, где они живы. Папарацци знали, что леди Ди остановилась Ritz, и дежурили у дверей гостиницы. Также они знали, что пара собиралась поехать в парижскую квартиру Доди аль-Файеда, расположенную недалеко от Триумфальной арки. И именно в этот момент Диана лично приняла решение покинуть отель не через главный вход на Вандомской площади.

      С этого момента начинается целый виток странностей и нестыковок, которые уже 20 лет мешают разобраться в причинах и следствиях той роковой поездки. Изначально за руль автомобиля должен был сесть Кен Уингфилд, личный телохранитель Доди аль-Файеда, но по непонятным причинам он вообще остается в отеле Ritz, а машиной управлял Анри Поль, начальник службы безопасности отеля, в котором влюбленные провели вместе последний вечер жизни. Помимо Дианы и аль-Файеда, в Mercedes ехал Тревор Рис Джонс, личный охранник Дианы.

      Через улицу Камбон и площадь Согласия автомобиль несся по улицам. Справа, слева, сзади и спереди кружили папарацци. На въезде в туннель Альма Анри Поль, который вел машину со скоростью 160 километров в час, неожиданно увидел припаркованный автомобиль, сделал маневр, не справился с управлением и врезался в 13-ю колонну туннеля. Снятые на месте трагедии кадры искореженного Mercedes облетели весь мир.

      Водитель Анри Поль, у которого уровень алкоголя в крови, как выяснится позже, превышал допустимые нормы в 3 раза, и Доди аль-Файед погибли на месте. Принцессу доставили в военный госпиталь, где спустя несколько часов она скончалась, не приходя в сознание. Охранник Тревор Рис-Джонс, получивший многочисленные травмы, выжил, перенес несколько сложнейший операций, но даже во время допроса через несколько лет не смог дать никаких показаний. Он потерял память.

      смотретьВ 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу
      В 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу
      Вот уже 20 лет главный спор всех заинтересованных сторон: это был все-таки несчастный случай или принцесса Уэльская была убита? Все эти годы шли допросы, следственные эксперименты, суды, собирались бесконечные свидетельские показания, публиковались интервью и мемуары. Для Кена Уорфа, одного из телохранителей Дианы, то, что произошло в туннеле Альма, — убийство.

      Водителя Анри Поля уже назвали агентом МИ-6 и считали виновником трагедии, пока не выяснилось, что французская полиция просто перепутала пробирки с кровью. Теперь вообще неочевидно, что водитель Mercedes был пьян. Как выяснил обозреватель НТВ Вадим Глускер, Fiat Punto белого цвета, который в момент трагедии и находился в туннеле Альма и заставил Анри Поля совершить роковой маневр, после трагедии исчез. Его больше никогда не видел или не искал. Мухамед Аль Файед, отец погибшего Доди аль-Файеда, все эти годы ведет собственное расследование и также убежден, что это политическое убийство.

      Мухаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда: «Я верю, что справедливость восторжествует. Ведь присяжные, которым надо будет вынести вердикт по этому делу, — обычные люди. Я уверен, что принцесса Диана и мой сын были убиты. И стоит за этим королевская семья».

      Мохаммед аль-Файед называет отношение королевской семьи к своему сыну Доди расизмом и ханжеством. По его словам, они не хотели даже представлять, что выходец из Египта, к тому же мусульманин, может стать своего рода отчимом для наследников престола, не говоря уже о том, что у принцев мог бы появиться приемные брат или сестра. Именно возможную беременность Дианы называют еще одной причиной ее гибели. Виндзоры якобы не могли допустить такого и привлекли к делу спецслужбы.

      Но все эти теории заговора так и остались теориями. К суду в результате привлекли только папарацци, которые не только не оказали Диане никакой помощи, но и делали свои страшные кадры после трагедии и продали их потом за миллионы долларов.

      Памятник, символизирующий франко-американскую дружбу, появился в Париже в 1987 году. Факел — точная копия того, который украшает статую Свободу в Нью-Йорке. К Диане он не имеет никакого отношения. Стечение обстоятельств: памятник стоял на мосту Альма, катастрофа случилась в туннеле.

      Все эти 20 лет власти Парижа обещали поставить монумент леди Ди или увековечить ее память в виде мемориальной доски, потом собрались один из скверов назвать ее именем. В результате факел остается единственным мемориалом, напоминающем о принцессе Уэльской в Париже.

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