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  • 31.08, 11:21

    Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют на несколько часов из-за Курбан-байрама

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    Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют на несколько часов <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>

    Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют на несколько часов из-за Курбан-байрама

    Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют на несколько часов <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>

    Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии метро в Москве 1 сентября будет закрыта для входа во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам.

    1 сентября станция «Проспект Мира» кольцевой линии будет работать в особом режиме. Временные ограничения вводятся на время проведения религиозного праздника Курбан-байрам. Станция будет работать только на выход пассажиров с 5:30 до 11:00, сообщили в Московском метрополитене.

    Такие меры принимаются для обеспечения безопасности гостей массового мероприятия. С 11:00 станция начнет работу в обычном режиме.

    Также до 08:30 для входа пассажиров будет закрыта станция метро «Минская».

    В день празднования мусульманского праздника на нескольких столичных улицах ограничат движение автомобилей. А в одной из московских школ перенесут празднование Дня знаний.

    Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам). Отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

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