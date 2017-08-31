Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют на несколько часов из-за Курбан-байрама

Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии метро в Москве 1 сентября будет закрыта для входа во время празднования мусульманского праздника
Курбан-байрам.
1 сентября станция «Проспект Мира» кольцевой линии будет работать в особом режиме. Временные ограничения вводятся на время проведения религиозного праздника Курбан-байрам. Станция будет работать только на выход пассажиров с 5:30 до 11:00, сообщили в Московском метрополитене.
Такие меры принимаются для обеспечения безопасности гостей массового мероприятия. С 11:00 станция начнет работу в обычном режиме.
Также до 08:30 для входа пассажиров будет закрыта станция метро «Минская».
В день празднования мусульманского праздника на нескольких столичных улицах ограничат движение автомобилей. А в одной из московских школ перенесут празднование Дня знаний.
Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам). Отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
Такие меры принимаются для обеспечения безопасности гостей массового мероприятия. С 11:00 станция начнет работу в обычном режиме.
Также до 08:30 для входа пассажиров будет закрыта станция метро «Минская».
В день празднования мусульманского праздника на нескольких столичных улицах ограничат движение автомобилей. А в одной из московских школ перенесут празднование Дня знаний.
Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам). Отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
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