В Турции взорвался тюремный автобус, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел на пути следования сервисного автобуса для сотрудников тюрьмы в турецкой провинции Измир.
ЧП случилось в районе Буджа на трассе Айдын — Измир около 8:00 (время совпадает с мск). По данным издания Haberturk, взрывное устройство находилось в мусорном контейнере и было приведено в действие в момент, когда автобус проезжал рядом.
Как сообщает газета Sozcu, в результате взрыва пострадали восемь человек. По другим данным, раненых шестеро. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и скорой помощи. Район взрыва оцеплен, начаты оперативно-следственные мероприятия.
Как сообщает газета Sozcu, в результате взрыва пострадали восемь человек. По другим данным, раненых шестеро. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и скорой помощи. Район взрыва оцеплен, начаты оперативно-следственные мероприятия.
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