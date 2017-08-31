Одну из московских улиц назовут в честь Эльдара Рязанова

Улица Эльдара Рязанова появится на
юго-западе российской столицы.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, именем знаменитого режиссера назовут Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе, расположенный между улицами Обручева и Новаторов, неподалеку от киноклуба-музея «Эльдар», основателем и художественным руководителем которого был Рязанов.
Народный артист СССР Эльдар Рязанов скончался в 2015 году. Он был не только актером. режиссером, сценаристом, драматургом, но и педагогом, телеведущим, писателем и поэтом, его фильмы считаются классикой отечественного кино. Несколько поколений зрителей с удовольствием пересматривают «Карнавальную ночь», «Берегись автомобиля», «Иронию судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и многие другие картины.
Народный артист СССР Эльдар Рязанов скончался в 2015 году. Он был не только актером. режиссером, сценаристом, драматургом, но и педагогом, телеведущим, писателем и поэтом, его фильмы считаются классикой отечественного кино. Несколько поколений зрителей с удовольствием пересматривают «Карнавальную ночь», «Берегись автомобиля», «Иронию судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и многие другие картины.
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