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  • 31.08, 08:18

    Ди Каприо отдал 1 млн долларов пострадавшим от стихийного бедствия

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    Ди Каприо отдал 1 млн долларов пострадавшим от стихийного бедствия

    Ди Каприо отдал 1 млн долларов пострадавшим от стихийного бедствия

    Ди Каприо отдал 1 млн долларов пострадавшим от стихийного бедствия
  • Фото Associated Press © 2017

    • Звезда Голливуда направил крупное пожертвование в фонд помощи пострадавшим от шторма «Харви» и наводнений в Техасе и Луизиане.

    Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо перечислил через свой благотворительный фонд 1 млн долларов в фонд помощи пострадавшим от урагана «Харви», ослабшего позже до категории шторма и принесшего в американские штаты Техас и Луизиана разрушительные смерчи и наводнения.

    Брайан Галлахер, президент благотворительного фонда United Way: «Мы невероятно признательны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду».




    Напомним, в последние дни многие американские знаменитости жертвую крупные суммы денег на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. В их числе актриса Сандра Буллок, модель Ким Кардашьян, актер Кевин Харт, певица Бейонсе. Музыканты и звезды спорта также организуют сбор средств в помощь семьям погибших и пострадавшим, а также тысячам людей, лишившихся имущества и крыши над головой.

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