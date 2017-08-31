Ди Каприо отдал 1 млн долларов пострадавшим от стихийного бедствия

Звезда Голливуда направил крупное пожертвование в фонд помощи пострадавшим от шторма «Харви» и наводнений в Техасе и Луизиане.
Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо перечислил через свой благотворительный фонд 1 млн долларов в фонд помощи пострадавшим от урагана «Харви», ослабшего позже до категории шторма и принесшего в американские штаты Техас и Луизиана разрушительные смерчи и наводнения.
Брайан Галлахер, президент благотворительного фонда United Way: «Мы невероятно признательны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду».
Напомним, в последние дни многие американские знаменитости жертвую крупные суммы денег на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. В их числе актриса Сандра Буллок, модель Ким Кардашьян, актер Кевин Харт, певица Бейонсе. Музыканты и звезды спорта также организуют сбор средств в помощь семьям погибших и пострадавшим, а также тысячам людей, лишившихся имущества и крыши над головой.
Брайан Галлахер, президент благотворительного фонда United Way: «Мы невероятно признательны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду».
Thank you, @LeoDiCaprio and @DiCaprioFdn for supporting #Harvey recovery efforts! https://t.co/ClffQsofff pic.twitter.com/moLIT4fMIb— United Way (@UnitedWay) 31 августа 2017 г.
Напомним, в последние дни многие американские знаменитости жертвую крупные суммы денег на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. В их числе актриса Сандра Буллок, модель Ким Кардашьян, актер Кевин Харт, певица Бейонсе. Музыканты и звезды спорта также организуют сбор средств в помощь семьям погибших и пострадавшим, а также тысячам людей, лишившихся имущества и крыши над головой.
Комментарии