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  • 31.08, 08:19

    В Кузбассе ищут очевидцев наезда прокурорской машины на семилетнего мальчика

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    В Кузбассе ищут очевидцев наезда прокурорской машины на семилетнего мальчика

    В Кузбассе ищут очевидцев наезда прокурорской машины на семилетнего мальчика

    В Кузбассе ищут очевидцев наезда прокурорской машины на семилетнего мальчика

    Правоохранители в Кузбассе ищут очевидцев аварии с участием прокурора, в результате которой пострадал семилетний ребенок.

    Следственное управление СКР по Кемеровской области на своем сайте просит жителей Кемерова помочь в сборе материалов о ДТП, произошедшем во вторник в Рудничном районе. Там семилетний мальчик оказался под колесами автомобиля, которым управлял прокурор города Берёзовского.

    Правоохранители призвали откликнуться очевидцев этой аварии. Пешеходов и водителей, особенно тех, у кого в салоне стоят видеорегистраторы, ведомство просит оказать содействие в расследовании. Необходимо проверить информацию о том, что прокурор в момент ДТП якобы двигался с нарушением скоростного режима. По предварительной информации, за рулем он находился в трезвом состоянии.

    Сообщалось, что прокурор наехал на мальчика, который из-за стоявшего на противоположной стороне дороги транспортного средства неожиданно выбежал на проезжую часть. Скорую и полицию вызвали очевидцы, ребенка с тяжелыми травмами увезли в больницу.

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