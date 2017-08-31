Пентагон обнародовал новые данные о числе своих военнослужащих в Афганистане

Директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США рассказал о новом механизме подсчета, согласно которому в Афганистане находится 11 тысяч американских военнослужащих, а не 8,4 тысячи, как озвучивалось раньше.
Кеннет Маккензи, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал: «Согласно новому механизму подсчета, официальное число американских военных в Афганистане составляет 11 тысяч человек».
По словам Маккензи, министр обороны США Джеймс Мэттис пока не отдавал приказов об увеличении числа американских военнослужащих в Афганистане. Речь идет о другом принципе подсчета, который учитывает не только постоянно размещенный в Афганистане американский контингент, но и военнослужащих, прибывающих в страну в краткие командировки. Об этом Маккензи заявил журналистам на брифинге, пишет «Интерфакс».
По сведениям издания Politico, 6 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и директор национальной разведки США Дэниел Коутс а также госекретарь США Рекс Тиллерсон проведут в закрытом режиме брифинги для конгрессменов обеих палат американского парламента. Слушания будут посвящены ситуации вокруг Афганистана и КНДР.
Напомним, 22 августа президент США объявил о новой стратегии по Афганистану. Согласно новой доктрине, Вашингтон не будет сообщать о численности воинского контингента США в Афганистане и не будет раскрывать планы начала или завершения военных операций. Тогда же появились сообщения о том, что Вашингтон планирует дополнительно направить в Афганистан 4000 солдат, поскольку «Америка устала от безрезультатных боевых действий за рубежом».
По словам Маккензи, министр обороны США Джеймс Мэттис пока не отдавал приказов об увеличении числа американских военнослужащих в Афганистане. Речь идет о другом принципе подсчета, который учитывает не только постоянно размещенный в Афганистане американский контингент, но и военнослужащих, прибывающих в страну в краткие командировки. Об этом Маккензи заявил журналистам на брифинге, пишет «Интерфакс».
По сведениям издания Politico, 6 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и директор национальной разведки США Дэниел Коутс а также госекретарь США Рекс Тиллерсон проведут в закрытом режиме брифинги для конгрессменов обеих палат американского парламента. Слушания будут посвящены ситуации вокруг Афганистана и КНДР.
Напомним, 22 августа президент США объявил о новой стратегии по Афганистану. Согласно новой доктрине, Вашингтон не будет сообщать о численности воинского контингента США в Афганистане и не будет раскрывать планы начала или завершения военных операций. Тогда же появились сообщения о том, что Вашингтон планирует дополнительно направить в Афганистан 4000 солдат, поскольку «Америка устала от безрезультатных боевых действий за рубежом».
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