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  • 31.08, 08:19

    Пентагон обнародовал новые данные о числе своих военнослужащих в Афганистане

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    Пентагон обнародовал новые данные о числе своих военнослужащих в Афганистане

    Пентагон обнародовал новые данные о числе своих военнослужащих в Афганистане

    Пентагон обнародовал новые данные о числе своих военнослужащих в Афганистане
  • Фото Reuters © 2017

    • Директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США рассказал о новом механизме подсчета, согласно которому в Афганистане находится 11 тысяч американских военнослужащих, а не 8,4 тысячи, как озвучивалось раньше.

    Кеннет Маккензи, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал: «Согласно новому механизму подсчета, официальное число американских военных в Афганистане составляет 11 тысяч человек».

    По словам Маккензи, министр обороны США Джеймс Мэттис пока не отдавал приказов об увеличении числа американских военнослужащих в Афганистане. Речь идет о другом принципе подсчета, который учитывает не только постоянно размещенный в Афганистане американский контингент, но и военнослужащих, прибывающих в страну в краткие командировки. Об этом Маккензи заявил журналистам на брифинге, пишет «Интерфакс».

    По сведениям издания Politico, 6 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и директор национальной разведки США Дэниел Коутс а также госекретарь США Рекс Тиллерсон проведут в закрытом режиме брифинги для конгрессменов обеих палат американского парламента. Слушания будут посвящены ситуации вокруг Афганистана и КНДР.

    смотретьТрамп объявил о расширении воинского контингента США в Афганистане
    Трамп объявил о расширении воинского контингента США в Афганистане
    Напомним, 22 августа президент США объявил о новой стратегии по Афганистану. Согласно новой доктрине, Вашингтон не будет сообщать о численности воинского контингента США в Афганистане и не будет раскрывать планы начала или завершения военных операций. Тогда же появились сообщения о том, что Вашингтон планирует дополнительно направить в Афганистан 4000 солдат, поскольку «Америка устала от безрезультатных боевых действий за рубежом».

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