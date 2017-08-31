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  • 31.08, 06:48

    Полиция ищет преступников, устроивших ночью стрельбу в центре Москвы

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    Полиция ищет преступников, устроивших ночью стрельбу в центре Москвы

    Полиция ищет преступников, устроивших ночью стрельбу в центре Москвы

    В результате стрельбы в центре Москвы молодой человек получил ранение из, предположительно, травматического оружия.

    Столичная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, которая ночью произошла в районе Тургеневской площади.

    Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 00:30 на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных лиц выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета».

    В полиции сообщили, что ведутся поиски преступников. В городе введен план «Перехват», пишет ТАСС.

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