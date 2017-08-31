Полиция ищет преступников, устроивших ночью стрельбу в центре Москвы

В результате стрельбы в центре Москвы молодой человек получил ранение из, предположительно, травматического оружия.
Столичная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, которая ночью произошла в районе Тургеневской площади.
Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 00:30 на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных лиц выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета».
В полиции сообщили, что ведутся поиски преступников. В городе введен план «Перехват», пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 00:30 на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных лиц выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета».
В полиции сообщили, что ведутся поиски преступников. В городе введен план «Перехват», пишет ТАСС.
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