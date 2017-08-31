В 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу

В Великобритании и во всем мире сегодня вспоминают печальную дату. 20 лет назад погибла принцесса Диана.

Несмотря на всеобщую любовь и миллионы поклонников, официальных мероприятий, связанных с годовщиной смерти леди Ди, в Лондоне не будет. Накануне ее память почтили сыновья. Принцы Гарри и Уильям с герцогиней Кембриджской Кейт посетили Белый сад, разбитый в честь Дианы в Кенсингтонском дворце. Даже в дождь к нему весь день приходили и простые британцы, ворота резиденции утопают в цветах и фотографиях.



Диана — первая жена принца Чарльза. Она погибла 31 августа 1997 года в Париже. Принцесса вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом разбилась в туннеле перед мостом Альма. Туда к Факелу свободы, который неофициально стал символом трагедии, сегодня также приносят цветы.