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  • 31.08, 09:49
    В 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу. Великобритания, монархи и августейшие особы, памятные даты, принцесса Диана. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу

    В 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу

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    В <nobr>20-ю</nobr> годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу

    В 20-ю годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу

    В <nobr>20-ю</nobr> годовщину гибели Дианы британцы несут цветы к Кенсингтонскому дворцу
    • Фото Associated Press © 2017

      • В Великобритании и во всем мире сегодня вспоминают печальную дату. 20 лет назад погибла принцесса Диана.

      Несмотря на всеобщую любовь и миллионы поклонников, официальных мероприятий, связанных с годовщиной смерти леди Ди, в Лондоне не будет. Накануне ее память почтили сыновья. Принцы Гарри и Уильям с герцогиней Кембриджской Кейт посетили Белый сад, разбитый в честь Дианы в Кенсингтонском дворце. Даже в дождь к нему весь день приходили и простые британцы, ворота резиденции утопают в цветах и фотографиях.

      Диана — первая жена принца Чарльза. Она погибла 31 августа 1997 года в Париже. Принцесса вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом разбилась в туннеле перед мостом Альма. Туда к Факелу свободы, который неофициально стал символом трагедии, сегодня также приносят цветы.

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