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  • 31.08, 08:19

    Лавров назвал санкционное давление на КНДР контрпродуктивным и опасным

    комментировать
    • Фото РИА Новости
    Лавров назвал санкционное давление на КНДР контрпродуктивным и опасным

    Лавров назвал санкционное давление на КНДР контрпродуктивным и опасным

    Лавров назвал санкционное давление на КНДР контрпродуктивным и опасным
  • Фото РИА Новости

    • Глава российского МИДа по телефону обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг осуществленного Северной Кореей ракетного пуска. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона.

    Сергей Лавров в разговоре с Рексом Тиллерсоном заявил, что дальнейшее усиление санкций против КНДР контрпродуктивно и опасно. Глава российского МИДа вновь подчеркнул, что поиску политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове нет альтернативы, необходимо воздерживаться от любых шагов военного характера, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Руководители внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили, что запуск баллистической ракеты стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совбеза ООН.

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