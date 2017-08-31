Лавров назвал санкционное давление на КНДР контрпродуктивным и опасным

Глава российского МИДа по телефону обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг осуществленного Северной Кореей ракетного пуска. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона.
Сергей Лавров в разговоре с Рексом Тиллерсоном заявил, что дальнейшее усиление санкций против КНДР контрпродуктивно и опасно. Глава российского МИДа вновь подчеркнул, что поиску политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове нет альтернативы, необходимо воздерживаться от любых шагов военного характера, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.
Руководители внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили, что запуск баллистической ракеты стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совбеза ООН.
Руководители внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили, что запуск баллистической ракеты стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совбеза ООН.
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