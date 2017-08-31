В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы

МЧС проводит поисковую операцию в Забайкальском крае. Шестеро туристов исчезли во время прохождения маршрута и сплава по горным рекам.
Сообщение пресс-службы управления МЧС по Забайкальскому краю: «В группе шесть человек. Все они — взрослые мужчины. 3 августа они вышли из забайкальского села Чара и намеревались преодолеть 296 км по северным территориям Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия: часть маршрута пройти пешком, часть — по рекам».
Спасатели установили, что финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но в назначенный срок 30 августа группа не вышла на связь. Телефоны участников похода не отвечают, в поезд они не садились.
Группа прошла регистрацию в администрации района. Благодаря этому спасателям известен район поисков. Протяженность маршрута составляет почти 300 километров по труднодоступной местности, где работа спасателей с земли крайне затруднена. Поэтому искать туристов будут с воздуха, задействовав вертолет.
В МЧС также напомнили, что регистрация маршрута является обязательным требованием для туристических групп, совершающих горные, водные или пешие походы. Это позволяет спасателям в случае чрезвычайных происшествий на маршруте организовать поиски и прийти на помощь.
Спасатели установили, что финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но в назначенный срок 30 августа группа не вышла на связь. Телефоны участников похода не отвечают, в поезд они не садились.
Группа прошла регистрацию в администрации района. Благодаря этому спасателям известен район поисков. Протяженность маршрута составляет почти 300 километров по труднодоступной местности, где работа спасателей с земли крайне затруднена. Поэтому искать туристов будут с воздуха, задействовав вертолет.
В МЧС также напомнили, что регистрация маршрута является обязательным требованием для туристических групп, совершающих горные, водные или пешие походы. Это позволяет спасателям в случае чрезвычайных происшествий на маршруте организовать поиски и прийти на помощь.
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