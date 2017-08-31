Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 06:48

    В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы

    комментировать

    В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы

    В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы

    МЧС проводит поисковую операцию в Забайкальском крае. Шестеро туристов исчезли во время прохождения маршрута и сплава по горным рекам.

    Сообщение пресс-службы управления МЧС по Забайкальскому краю: «В группе шесть человек. Все они — взрослые мужчины. 3 августа они вышли из забайкальского села Чара и намеревались преодолеть 296 км по северным территориям Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия: часть маршрута пройти пешком, часть — по рекам».

    Спасатели установили, что финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но в назначенный срок 30 августа группа не вышла на связь. Телефоны участников похода не отвечают, в поезд они не садились.

    Группа прошла регистрацию в администрации района. Благодаря этому спасателям известен район поисков. Протяженность маршрута составляет почти 300 километров по труднодоступной местности, где работа спасателей с земли крайне затруднена. Поэтому искать туристов будут с воздуха, задействовав вертолет.

    В МЧС также напомнили, что регистрация маршрута является обязательным требованием для туристических групп, совершающих горные, водные или пешие походы. Это позволяет спасателям в случае чрезвычайных происшествий на маршруте организовать поиски и прийти на помощь.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru