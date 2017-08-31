СМИ: лоббист дал показания о встрече сына Трампа с юристом из РФ

Американские СМИ сообщают о том, что «бывший советский шпион» дал показания спецпрокурору США в ходе расследования якобы имеющихся связей окружения Трампа с Россией.
Как пишет Financial Times, американский лоббист Ринат Ахметшин, которого СМИ называют «бывшим советским шпионом», несколько часов под присягой давал показания жюри спецпрокурора Роберта Мюллера о встрече сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года. По сведениям издания, показания комиссии Ахметшин давал еще в пятницу, и он отказался давать журналистам какие-либо комментарии.
Официальный представитель Мюллера Питер Карр также не стал давать никаких комментариев по поводу расследования.
Напомним, западная пресса утверждает, что в 2016 году Дональд Трамп-младший провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Сын Трампа уже объяснил, что встреча была мимолетной, и что у адвоката не было никакой значимой информации. Весельницкая, в свою очередь,отрицает, что предлагала какой-либо компромат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не известно о роли Ахметшина в контактах Трампа-младшего и Весельницкой, передает «Интерфакс».
Официальный представитель Мюллера Питер Карр также не стал давать никаких комментариев по поводу расследования.
Напомним, западная пресса утверждает, что в 2016 году Дональд Трамп-младший провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Сын Трампа уже объяснил, что встреча была мимолетной, и что у адвоката не было никакой значимой информации. Весельницкая, в свою очередь,отрицает, что предлагала какой-либо компромат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не известно о роли Ахметшина в контактах Трампа-младшего и Весельницкой, передает «Интерфакс».
Комментарии