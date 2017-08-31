В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

Более 20 человек получили ранения и травмы в результате железнодорожной катастрофы на севере Польши.
По сведениям Associated Press, железнодорожная катастрофа произошла около 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) на севере Польши. Пассажирский поезд, следовавший из Гдыни в Бельско-Бяла, на одной из станций столкнулся с грузовым составом.
От удара с рельсов сошли 7 вагонов. Более 20 человек были госпитализированы, включая четверых детей. Местные СМИ сообщают, что в поезде было много детей, возвращавшихся домой после летних каникул.
Пострадавших с самыми тяжелыми ранениями доставили в больницу на вертолете. Местные власти ведут расследование причин аварии.
От удара с рельсов сошли 7 вагонов. Более 20 человек были госпитализированы, включая четверых детей. Местные СМИ сообщают, что в поезде было много детей, возвращавшихся домой после летних каникул.
Пострадавших с самыми тяжелыми ранениями доставили в больницу на вертолете. Местные власти ведут расследование причин аварии.
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