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  • 31.08, 05:17

    В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

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    В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

    В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

    В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
  • Фото Associated Press © 2017

    • Более 20 человек получили ранения и травмы в результате железнодорожной катастрофы на севере Польши.

    По сведениям Associated Press, железнодорожная катастрофа произошла около 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) на севере Польши. Пассажирский поезд, следовавший из Гдыни в Бельско-Бяла, на одной из станций столкнулся с грузовым составом.

    От удара с рельсов сошли 7 вагонов. Более 20 человек были госпитализированы, включая четверых детей. Местные СМИ сообщают, что в поезде было много детей, возвращавшихся домой после летних каникул.

    Пострадавших с самыми тяжелыми ранениями доставили в больницу на вертолете. Местные власти ведут расследование причин аварии.
    В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Польша, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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