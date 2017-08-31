Журналисты НТВ собрали самые нелепые обоснования кадровиков для отказа в работе

Где россиянам отказывают в работе
из-за небольшого числа друзей в соцсетях? И кто заставляет соискателей проходить проверку на детекторе лжи?
Если в миграционной карте гастарбайтера в качестве цели въезда в страну не была заявлена «работа», работодателя могут наказать на 800 тысяч рублей. И если человеку отказывают в трудоустройстве по такой причине, это вполне объяснимо. Но часто у работодателей встречаются совершенно нелепые причины. В том, что претенденту могут отказать из-за того, что у него глаза не того цвета или просто не устраивает типаж, убедилась корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Когда Юлия Базанова шла на собеседование в строительную компанию, она ожидала любого другого ответа, но только не этого.
Юлия Базанова: «Мне сказали, что лица, родившиеся под знаком Рака, в качестве юрист-консультантов в фирму не требуются».
Оказалось, этот случай не единичный. Жителю Москвы отказали в работе, потому что у него слишком мало друзей в соцсетях. Женщину из Омска забраковали на должность диспетчера из-за того, что она якобы слишком далеко живет. А в Барнауле недоверчивый коммерсант проверял всех потенциальных работников на детекторе лжи.
Гендиректор кадрового агентства Натэла Кобулашвили к такому давно привыкла. На днях, например, ее консультанты оказались бессильны в подборе помощницы руководителя крупного банка.
Натэла Кобулашвили, гендиректор кадрового агентства: «На психологе все кандидатки у нас заваливались и не проходили, потому что у психолога была своя какая-то картина мира».
Другой клиент агентства требовал сотрудников «только с голубыми глазами». Да и вообще частенько встречается жесткий кастинг на должности, где, казалось бы, важен опыт, а не модельная внешность.
Мы решили провести эксперимент. Составили два резюме на вакансию бухгалтера. К одному прикрепили обычную фотографию корреспондента. А второй снимок отредактировали фотошопом, добавив веса и увеличив габариты. Эту фотографию разместили под именем Кристина, у которой, помимо объемов, солиднее и опыт, и образование. Цель эксперимента — проверить, важна ли работодателям внешность их потенциального бухгалтера. Резюме отправили в одни и те же компании.
В Общественной палате уверяют, что им пока не до причуд работодателей, есть проблемы и посерьезнее.
Наталья Починок, глава комиссии Общественной палаты России по соцполитике и трудовым отношениям: «В целом женщины получают на 30% заработной платы меньше, чем мужчины. Женщина соглашается на меньшую зарплату ради стабильности».
Социологи говорят, что дело в стереотипах о мужских и женских профессиях. Об этом не понаслышке знает Юлия Лазарева. Дальнобойщица из Крыма постоянно слышит в свой адрес язвительные шутки.
Юлия Лазарева, водитель-дальнобойщик: «Допустим, объявление читаешь, о том, что требуется водитель. Звонишь, рассказываешь, что у тебя есть опыт, трудовая, стаж. А вроде взрослый адекватный человек ржет в трубку, как лошадь».
Разницу зарплат работодатели нередко объясняют еще тем, что мужчина, мол, всю семью кормит, а доход у женщины — не основной. Хотя статистика по числу матерей-одиночек и тех самых «кормильцев», которые не платят алименты, говорит об обратном.
Кристина Гесслер — спортивный врач, с паралимпийцами объездила полмира. Но 4 года назад попала под сокращение. С тех пор жизнь женщины с ребенком и слепым отцом, превратилась в бесконечную череду собеседований.
Кристина Гесслер, мать-одиночка: «Спрашивают, сколько лет ребенку. Кто будет его отводить в школу? А забирать? А болеть? А больничный? Говорят: „Мы не можем вам это оплачивать, вы нам не подходите“».
В Федеральной службе по труду и занятости объясняют: по закону, отказать в работе можно только из-за недостаточной квалификации, все остальное — уже нарушение прав.
Но работодатели тоже знают законы. И официально дают расплывчатые ответы. Например, «выбрали более опытного кандидата». И по суду не придерешься. Как и в нашем эксперименте: первые звонки в ответ на резюме не заставили себя ждать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Когда Юлия Базанова шла на собеседование в строительную компанию, она ожидала любого другого ответа, но только не этого.
Юлия Базанова: «Мне сказали, что лица, родившиеся под знаком Рака, в качестве юрист-консультантов в фирму не требуются».
Оказалось, этот случай не единичный. Жителю Москвы отказали в работе, потому что у него слишком мало друзей в соцсетях. Женщину из Омска забраковали на должность диспетчера из-за того, что она якобы слишком далеко живет. А в Барнауле недоверчивый коммерсант проверял всех потенциальных работников на детекторе лжи.
Гендиректор кадрового агентства Натэла Кобулашвили к такому давно привыкла. На днях, например, ее консультанты оказались бессильны в подборе помощницы руководителя крупного банка.
Натэла Кобулашвили, гендиректор кадрового агентства: «На психологе все кандидатки у нас заваливались и не проходили, потому что у психолога была своя какая-то картина мира».
Другой клиент агентства требовал сотрудников «только с голубыми глазами». Да и вообще частенько встречается жесткий кастинг на должности, где, казалось бы, важен опыт, а не модельная внешность.
Мы решили провести эксперимент. Составили два резюме на вакансию бухгалтера. К одному прикрепили обычную фотографию корреспондента. А второй снимок отредактировали фотошопом, добавив веса и увеличив габариты. Эту фотографию разместили под именем Кристина, у которой, помимо объемов, солиднее и опыт, и образование. Цель эксперимента — проверить, важна ли работодателям внешность их потенциального бухгалтера. Резюме отправили в одни и те же компании.
В Общественной палате уверяют, что им пока не до причуд работодателей, есть проблемы и посерьезнее.
Наталья Починок, глава комиссии Общественной палаты России по соцполитике и трудовым отношениям: «В целом женщины получают на 30% заработной платы меньше, чем мужчины. Женщина соглашается на меньшую зарплату ради стабильности».
Социологи говорят, что дело в стереотипах о мужских и женских профессиях. Об этом не понаслышке знает Юлия Лазарева. Дальнобойщица из Крыма постоянно слышит в свой адрес язвительные шутки.
Юлия Лазарева, водитель-дальнобойщик: «Допустим, объявление читаешь, о том, что требуется водитель. Звонишь, рассказываешь, что у тебя есть опыт, трудовая, стаж. А вроде взрослый адекватный человек ржет в трубку, как лошадь».
Разницу зарплат работодатели нередко объясняют еще тем, что мужчина, мол, всю семью кормит, а доход у женщины — не основной. Хотя статистика по числу матерей-одиночек и тех самых «кормильцев», которые не платят алименты, говорит об обратном.
Кристина Гесслер — спортивный врач, с паралимпийцами объездила полмира. Но 4 года назад попала под сокращение. С тех пор жизнь женщины с ребенком и слепым отцом, превратилась в бесконечную череду собеседований.
Кристина Гесслер, мать-одиночка: «Спрашивают, сколько лет ребенку. Кто будет его отводить в школу? А забирать? А болеть? А больничный? Говорят: „Мы не можем вам это оплачивать, вы нам не подходите“».
В Федеральной службе по труду и занятости объясняют: по закону, отказать в работе можно только из-за недостаточной квалификации, все остальное — уже нарушение прав.
Но работодатели тоже знают законы. И официально дают расплывчатые ответы. Например, «выбрали более опытного кандидата». И по суду не придерешься. Как и в нашем эксперименте: первые звонки в ответ на резюме не заставили себя ждать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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