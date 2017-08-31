В США журналист во время репортажа спас мужчину из тонущей машины

Американский журналист и его съемочная группа в Техасе прямо во время съемки оказали помощь мужчине, чью машину уносил поток воды.
Репортер CNN, Дрю Гриффин во время прямого включения из Техаса, где бушует наводнение, прервал репортаж, чтобы помочь мужчине выбраться из попавшего в водяную ловушку автомобиля.
Журналист рассказывал о ситуации в Техасе, связанной с наводнениями, когда прямо за спиной репортера белый пикап попал в яму, по которой стремительно бежит вода. Машину стало уносить потоком.
Не дожидаясь развития событий Гриффин и другие сотрудники съемочной группы бросились к машине и помогли пожилому водителю выбраться на сушу. Телеканал сообщил, что позже водитель поблагодарил всех, кто оказал ему помощь.
Журналист рассказывал о ситуации в Техасе, связанной с наводнениями, когда прямо за спиной репортера белый пикап попал в яму, по которой стремительно бежит вода. Машину стало уносить потоком.
Не дожидаясь развития событий Гриффин и другие сотрудники съемочной группы бросились к машине и помогли пожилому водителю выбраться на сушу. Телеканал сообщил, что позже водитель поблагодарил всех, кто оказал ему помощь.
«I want to thank these guys for saving my life»: See the moment CNN’s @DrewGriffinCNN rescues a man from a sinking truck in Beaumont, Texas pic.twitter.com/V46LMIE0tk— CNN (@CNN) 30 августа 2017 г.
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