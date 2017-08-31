Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 05:17

    В США журналист во время репортажа спас мужчину из тонущей машины

    комментировать
    В США журналист во время репортажа спас мужчину из тонущей машины

    В США журналист во время репортажа спас мужчину из тонущей машины

    В США журналист во время репортажа спас мужчину из тонущей машины

    Американский журналист и его съемочная группа в Техасе прямо во время съемки оказали помощь мужчине, чью машину уносил поток воды.

    Репортер CNN, Дрю Гриффин во время прямого включения из Техаса, где бушует наводнение, прервал репортаж, чтобы помочь мужчине выбраться из попавшего в водяную ловушку автомобиля.

    Журналист рассказывал о ситуации в Техасе, связанной с наводнениями, когда прямо за спиной репортера белый пикап попал в яму, по которой стремительно бежит вода. Машину стало уносить потоком.

    Не дожидаясь развития событий Гриффин и другие сотрудники съемочной группы бросились к машине и помогли пожилому водителю выбраться на сушу. Телеканал сообщил, что позже водитель поблагодарил всех, кто оказал ему помощь.




    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru