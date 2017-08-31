Эксперты обсуждают мотивацию угрожающих заявлений Ким Чен Ына и Трампа

Предпоследнее северокорейское предупреждение. Ким Чен Ын обещает в следующий раз запустить ракету не в океан, а по американской базе. Это война слов или война амбиций? И может ли она перерасти в войну настоящую?
Лидер КНДР заявил, что предыдущие ракетные испытания были лишь началом, и что следующая ракета будет направлена уже не в океан, а в район острова Гуам, где расположена американская военная база. Несмотря на такое заявление Ким Чен Ына Совбез ООН, собравшийся минувшим вечером на экстренное заседание, никаких конкретных решений так и не принял. Постпреды лишь осудили действия северокорейского лидера. Подробности выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
В ООН понимают: они должны осудить запуск, и они его осудили. А северокойрейскому вождю, что называется, ни жарко, ни холодно. Но в Совбезе ООН прошли и закрытые консультации. И вот там совершенно точно обсуждалось, что делать с воинственным товарищем, который, уже даже по мнению союзников, «заигрался».
А КНДР снова грозит, мол, вам же хуже будет. После суток молчания северокорейское телевидение, наконец, показывает ракетный эксклюзив. Отыграв эффектные кадры старта, теленовости переходят к рассказу о его подготовке.
Формат тут уже иной: непривычный для телевидения фотоотчет. Молодой корейский вождь лично проверяет ракетную установку. Вот он в глубочайшей задумчивости склонился над картой, будто решая: в какую точку ударить? А уже на следующим снимке Ким Чен Ын заразительно смеется: она летит.
И все это, как ответ на ночное заявление Совета безопасности ООН: мол, вы там осуждаете, мы тут запускаем.
Центральное агентство КНДР вдогонку бросает слова Ким Чен Ына, адресованные Америке: посмотрим на ваше поведение. Что это, если не попытка поднять ставки в опасной игре?
Ричард Вейтц, директор Центра политического и военного анализа института Хадсона в Вашингтоне: «Cтратегия северокорейцев в том чтобы добиться международного признания своей страны, как ядерной державы. Чтобы занять позицию государства, на которое никто не нападет, ни США, ни кто-то еще».
Валерий Сухинин, посол в КНДР в 2006–2012 годы: «Главные действующие лица — это КНДР и США. И северокорейцы как раз и хотят переговоров. Прямых переговоров с Соединенными штатами, чтобы урегулировать имеющиеся между ними проблемы».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В ООН понимают: они должны осудить запуск, и они его осудили. А северокойрейскому вождю, что называется, ни жарко, ни холодно. Но в Совбезе ООН прошли и закрытые консультации. И вот там совершенно точно обсуждалось, что делать с воинственным товарищем, который, уже даже по мнению союзников, «заигрался».
А КНДР снова грозит, мол, вам же хуже будет. После суток молчания северокорейское телевидение, наконец, показывает ракетный эксклюзив. Отыграв эффектные кадры старта, теленовости переходят к рассказу о его подготовке.
Формат тут уже иной: непривычный для телевидения фотоотчет. Молодой корейский вождь лично проверяет ракетную установку. Вот он в глубочайшей задумчивости склонился над картой, будто решая: в какую точку ударить? А уже на следующим снимке Ким Чен Ын заразительно смеется: она летит.
И все это, как ответ на ночное заявление Совета безопасности ООН: мол, вы там осуждаете, мы тут запускаем.
Центральное агентство КНДР вдогонку бросает слова Ким Чен Ына, адресованные Америке: посмотрим на ваше поведение. Что это, если не попытка поднять ставки в опасной игре?
Ричард Вейтц, директор Центра политического и военного анализа института Хадсона в Вашингтоне: «Cтратегия северокорейцев в том чтобы добиться международного признания своей страны, как ядерной державы. Чтобы занять позицию государства, на которое никто не нападет, ни США, ни кто-то еще».
Валерий Сухинин, посол в КНДР в 2006–2012 годы: «Главные действующие лица — это КНДР и США. И северокорейцы как раз и хотят переговоров. Прямых переговоров с Соединенными штатами, чтобы урегулировать имеющиеся между ними проблемы».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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