Шарапова победила Тимею Бабош и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла матч во втором круге Открытого чемпионата США.
Поединок россиянки Марии Шараповой с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош в Нью-Йорке завершился победой Шараповой со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.
В третьем круге Мария Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся две американки — София Кенин и Сачия Викери, пишет ТАСС.
Напомним, в первом круге US Open Шарапова обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп, победив в трех сетах. Для Шараповой, получившей специальное приглашение (wild card) от организаторов, это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.
В третьем круге Мария Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся две американки — София Кенин и Сачия Викери, пишет ТАСС.
Напомним, в первом круге US Open Шарапова обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп, победив в трех сетах. Для Шараповой, получившей специальное приглашение (wild card) от организаторов, это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.
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