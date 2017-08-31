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  • 31.08, 02:15

    Шарапова победила Тимею Бабош и вышла в третий круг US Open

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    Шарапова победила Тимею Бабош и вышла в третий круг US Open

    Шарапова победила Тимею Бабош и вышла в третий круг US Open

    Шарапова победила Тимею Бабош и вышла в третий круг US Open
  • Фото Reuters © 2017

    • Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла матч во втором круге Открытого чемпионата США.

    Поединок россиянки Марии Шараповой с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош в Нью-Йорке завершился победой Шараповой со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

    В третьем круге Мария Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся две американки — София Кенин и Сачия Викери, пишет ТАСС.

    Напомним, в первом круге US Open Шарапова обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп, победив в трех сетах. Для Шараповой, получившей специальное приглашение (wild card) от организаторов, это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.

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