В Германии вынесли приговор санитару, убивавшему пациентов

В ФРГ вынесли приговор медбрату, который отправил на тот свет не менее 90 человек, вкалывая пациентам инъекции, вызывающие остановку сердца. Как ему удавалось оставаться незамеченным?
В Германии вынесен приговор убийце в белом халате, медику, на счету которого более 80 только доказанных смертей. Он не просто убивал пациентов. Он доводил их до агонии, чтобы потом продемонстрировать свои реанимационные навыки. И страшнее всего то, что этот человек, уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов, беспрепятственно переходил на работу из клиники в клинику с блестящими характеристиками. Подробности судебного процесса выяснил журналист Уве Брюкнер.
Это самый кровожадный серийный убийца в Германии со времен войны. 40-летний Нильс Хёгель обвиняется в убийстве около 90 человек.
Медицинский работник был осужден пожизненно еще в 2015 году за два убийства и несколько покушений на убийство, совершенных в отделении интенсивной терапии в клинике Дельменхорст. Но еще на том процессе Хёгель рассказал, что от его рук погибло гораздо больше людей.
Была создана спецгруппа следователей, которая на протяжении трех лет изучала все медицинские карты пациентов убийцы. В итоге было эксгумировано более 130 тел.
Иоганн Кюме, начальник полиции Ольденбурга: «84 установленных случая убийства. Цифра, которая привела нас в ужас. Но самое ужасное, что истинное количество жертв Нильса Хёгеля в несколько раз больше».
Все в Германии задаются вопросом: как же простому медбрату удавалось незаметно убить столько людей? Работая в отделении интенсивной терапии, он тайком вводил пациентам препарат, который провоцировал остановку сердца. И потом сам же помогал врачам реанимировать их.
Даниэла Ширек-Болманн, прокурор: «Убийца ставил своих пациентов на грань смерти, чтобы в последствии реанимировать их и получить одобрение в среде своих коллег и хорошую репутацию».
Между тем, следствие уверено, что сотню убийств можно было предотвратить. Но начальство и коллеги Хёгеля не придавали значения странным смертям.
В итоге на скамью подсудимых отправились еще и два бывших доктора и начальник отделения интенсивной терапии. А самому серийному убийце был вынесен окончательный, не подлежащий обжалованию приговор: пожизненное заключение, без права досрочного освобождения.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это самый кровожадный серийный убийца в Германии со времен войны. 40-летний Нильс Хёгель обвиняется в убийстве около 90 человек.
Медицинский работник был осужден пожизненно еще в 2015 году за два убийства и несколько покушений на убийство, совершенных в отделении интенсивной терапии в клинике Дельменхорст. Но еще на том процессе Хёгель рассказал, что от его рук погибло гораздо больше людей.
Была создана спецгруппа следователей, которая на протяжении трех лет изучала все медицинские карты пациентов убийцы. В итоге было эксгумировано более 130 тел.
Иоганн Кюме, начальник полиции Ольденбурга: «84 установленных случая убийства. Цифра, которая привела нас в ужас. Но самое ужасное, что истинное количество жертв Нильса Хёгеля в несколько раз больше».
Все в Германии задаются вопросом: как же простому медбрату удавалось незаметно убить столько людей? Работая в отделении интенсивной терапии, он тайком вводил пациентам препарат, который провоцировал остановку сердца. И потом сам же помогал врачам реанимировать их.
Даниэла Ширек-Болманн, прокурор: «Убийца ставил своих пациентов на грань смерти, чтобы в последствии реанимировать их и получить одобрение в среде своих коллег и хорошую репутацию».
Между тем, следствие уверено, что сотню убийств можно было предотвратить. Но начальство и коллеги Хёгеля не придавали значения странным смертям.
В итоге на скамью подсудимых отправились еще и два бывших доктора и начальник отделения интенсивной терапии. А самому серийному убийце был вынесен окончательный, не подлежащий обжалованию приговор: пожизненное заключение, без права досрочного освобождения.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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