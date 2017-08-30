СМИ: в числе сбитых грузовиком в Москве пешеходов была певица Линда

По сведениям информагентств, в ДТП с участием грузовика в Москве пострадала певица Линда.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники, в числе пешеходов, сбитых грузовиком МАЗ в центре столицы, была певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман).
Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет. По сведениям ТАСС, пациент с таким именем поступила в НИИ им. Склифосовского. Там сообщили, что угрозы жизни пациентки нет, и что, вероятнее всего, после оказания первичной медицинской помощи ее отпустят домой.
Ранее стало известно, что около 20:10 в Москве на улице Каретный Ряд грузовик МАЗ сбил двоих прохожих. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сбил людей и скрылся с места происшествия. Позже человек, управлявший МАЗ, был задержан в районе Капотни. Ведется расследование.
Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет. По сведениям ТАСС, пациент с таким именем поступила в НИИ им. Склифосовского. Там сообщили, что угрозы жизни пациентки нет, и что, вероятнее всего, после оказания первичной медицинской помощи ее отпустят домой.
Ранее стало известно, что около 20:10 в Москве на улице Каретный Ряд грузовик МАЗ сбил двоих прохожих. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сбил людей и скрылся с места происшествия. Позже человек, управлявший МАЗ, был задержан в районе Капотни. Ведется расследование.
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