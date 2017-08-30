Протаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав

В полиции сообщили первые подробности об аварии в Краснодаре, где столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на автобусную остановку и сбил людей.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю: «ДТП произошло на выезде из Краснодара по Ейскому шоссе, в районе пересечения с улицей Третья Трудовая. Столкнулись легковые автомобили Nissan и Kia, двигавшиеся в попутном направлении, после чего Nissan протаранил автобусную остановку, а Kia врезался в металлический отбойник, разделяющий проезжую часть».
В МВД сообщили, что автомобилем Nissan управлял несовершеннолетний 17-летний водитель без водительских прав. Сейчас он госпитализирован, как и еще двое пассажиров Nissan: мужчина и женщина. Третий пассажир Nissan погиб в результате аварии, цитирует «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю: «В результате аварии также пострадали находившиеся на остановке двое пешеходов, они также госпитализированы».
Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что на Ейском шоссе автомобиль врезался в остановку, сбив ожидавших автобуса людей, и что «пострадавших раскидало в радиусе 20 метров».
В МВД сообщили, что автомобилем Nissan управлял несовершеннолетний 17-летний водитель без водительских прав. Сейчас он госпитализирован, как и еще двое пассажиров Nissan: мужчина и женщина. Третий пассажир Nissan погиб в результате аварии, цитирует «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю: «В результате аварии также пострадали находившиеся на остановке двое пешеходов, они также госпитализированы».
Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что на Ейском шоссе автомобиль врезался в остановку, сбив ожидавших автобуса людей, и что «пострадавших раскидало в радиусе 20 метров».
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