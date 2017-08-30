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  • 30.08, 23:14
    Протаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав. ДТП, Краснодар. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПротаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав

    Протаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав

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    Протаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав

    Протаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав

    Протаранившим остановку в Краснодаре автомобилем управлял подросток без прав

      В полиции сообщили первые подробности об аварии в Краснодаре, где столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на автобусную остановку и сбил людей.

      Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю: «ДТП произошло на выезде из Краснодара по Ейскому шоссе, в районе пересечения с улицей Третья Трудовая. Столкнулись легковые автомобили Nissan и Kia, двигавшиеся в попутном направлении, после чего Nissan протаранил автобусную остановку, а Kia врезался в металлический отбойник, разделяющий проезжую часть».

      В МВД сообщили, что автомобилем Nissan управлял несовершеннолетний 17-летний водитель без водительских прав. Сейчас он госпитализирован, как и еще двое пассажиров Nissan: мужчина и женщина. Третий пассажир Nissan погиб в результате аварии, цитирует «Интерфакс».

      Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю: «В результате аварии также пострадали находившиеся на остановке двое пешеходов, они также госпитализированы».

      Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что на Ейском шоссе автомобиль врезался в остановку, сбив ожидавших автобуса людей, и что «пострадавших раскидало в радиусе 20 метров».


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