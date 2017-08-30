Задержан водитель, сбивший двух человек в центре Москвы

Водитель грузовика МАЗ, сбивший двоих пешеходов, был задержан на МКАД.
Водитель большегруза МАЗ, сбивший двоих пешеходов на улице Каретный ряд в центре Москвы, задержан. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, он успел доехать до МКАД в районе Капотни. Преступник собирался уехать в сторону Московской области.
Задержанный сбил двоих пешеходов в центре Москвы час назад. Он скрылся с места происшествия. Пострадавшие госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка, передает ТАСС.
Задержанный сбил двоих пешеходов в центре Москвы час назад. Он скрылся с места происшествия. Пострадавшие госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка, передает ТАСС.
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