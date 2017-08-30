МВД отказалось возбуждать дело против родителей сбитого в Балашихе мальчика

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении родителей шестилетнего Алёши, который стал жертвой резонансного ДТП в подмосковной Балашихе.
После получения медицинской экспертизы была начата проверка по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». По ее результатам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в УМВД по Московской области, материалы проверки переданы в прокуратуру Балашихи для проверки законности принятого решения.
Ранее СМИ сообщили, что родителям погибшего мальчика может грозить до пяти лет лишения свободы. Их якобы заподозрили в спаивании своего ребенка.
Напомним, громкое ДТП в подмосковной Балашихе произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, во дворе сбила шестилетнего мальчика. А позднее эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы эта история получила широкий резонанс. При этом повторная экспертиза подтвердила, что в крови мальчика содержалось значительное количество алкоголя.
В отношении виновницы ДТП было возбуждено уголовное дело, сейчас она находится в СИЗО. Выяснилось, что в момент трагедии женщина говорила по телефону.
Как сообщили в УМВД по Московской области, материалы проверки переданы в прокуратуру Балашихи для проверки законности принятого решения.
Ранее СМИ сообщили, что родителям погибшего мальчика может грозить до пяти лет лишения свободы. Их якобы заподозрили в спаивании своего ребенка.
Напомним, громкое ДТП в подмосковной Балашихе произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, во дворе сбила шестилетнего мальчика. А позднее эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы эта история получила широкий резонанс. При этом повторная экспертиза подтвердила, что в крови мальчика содержалось значительное количество алкоголя.
В отношении виновницы ДТП было возбуждено уголовное дело, сейчас она находится в СИЗО. Выяснилось, что в момент трагедии женщина говорила по телефону.
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