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  • 30.08, 21:43

    Мумифицированное тело нашли на западе Москвы

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    Мумифицированное тело нашли на западе Москвы

    Мумифицированное тело нашли на западе Москвы

    Следователи выясняют обстоятельства гибели москвича, которого нашли мертвым на западе столицы.

    Мумифицированное тело мужчины 1962 года рождения было обнаружено в одной из квартир дома на Университетском проспекте.

    Следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. По предварительным данным, он скончался около двух месяцев назад.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в столичном управлении СК.

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