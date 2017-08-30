Мумифицированное тело нашли на западе Москвы

Следователи выясняют обстоятельства гибели москвича, которого нашли мертвым на западе столицы.
Мумифицированное тело мужчины 1962 года рождения было обнаружено в одной из квартир дома на Университетском проспекте.
Следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. По предварительным данным, он скончался около двух месяцев назад.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в столичном управлении СК.
Следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. По предварительным данным, он скончался около двух месяцев назад.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в столичном управлении СК.
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