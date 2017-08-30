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  • 30.08, 21:43

    Грузовик сбил двух человек в центре Москвы и скрылся

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    Грузовик сбил двух человек в центре Москвы и скрылся

    Грузовик сбил двух человек в центре Москвы и скрылся

    Два человека попали под колеса грузовика в центре Москвы. Водитель большегруза скрылся.

    ЧП произошло на улице Каретный ряд в центре Москвы. Грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на двух пешеходов. Оба пострадавших госпитализированы, сообщили в ГИБДД.

    Водитель грузовика скрылся с места происшествия, ведется его розыск. По факту произошедшего проводится проверка, передает ТАСС.

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