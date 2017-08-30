В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских

Правоохранители задержали
25-летнего мужчину, подозреваемого в участии в нападении на полицейских в Краснодаре.
Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в Коаснодаре третьего подозреваемого по делу о вооруженном нападении на полицейских. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. Имя задержанного — Дмитрий Карачкин, ему 25 лет.
Ранее были задержаны двое других подозреваемых: Владислав Гмыря и Никита Медведев.
В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.
Один из пассажиров сбежал, второй был задержан. Это бывший лидер ультраправой националистической группировки Владислав Гмыря. Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, при этом он продолжал вести огонь. На светофоре он попал в ДТП и, оставив машину, скрылся.
Ранее были задержаны двое других подозреваемых: Владислав Гмыря и Никита Медведев.
В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.
Один из пассажиров сбежал, второй был задержан. Это бывший лидер ультраправой националистической группировки Владислав Гмыря. Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, при этом он продолжал вести огонь. На светофоре он попал в ДТП и, оставив машину, скрылся.
Комментарии