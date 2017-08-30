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  • 30.08, 21:43

    В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских

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    • Фото РИА Новости
    В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских

    В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских

    В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских
  • Фото РИА Новости

    • Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в участии в нападении на полицейских в Краснодаре.

    Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в Коаснодаре третьего подозреваемого по делу о вооруженном нападении на полицейских. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. Имя задержанного — Дмитрий Карачкин, ему 25 лет.

    Ранее были задержаны двое других подозреваемых: Владислав Гмыря и Никита Медведев.

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    В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.

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    Один из пассажиров сбежал, второй был задержан. Это бывший лидер ультраправой националистической группировки Владислав Гмыря. Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, при этом он продолжал вести огонь. На светофоре он попал в ДТП и, оставив машину, скрылся.

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