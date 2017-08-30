Порошенко попросил у США еще денег и оружия

Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США.
На встрече с делегацией Конгресса США, которую возглавлял глава подразделения по внешнеполитической деятельности Гарольд Роджерс, Пётр Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко отметил благосклонную позицию представителей конгресса по вопросу финансовой поддержки Украины, а также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украинскому государству. В том числе и предоставление вооружений оборонного характера.
Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее «борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти», говорится в сообщении.
Также американские конгрессмены поздравили Киев со вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ранее сообщалось, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. И глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины пообещал и дальше расширять сотрудничество с Украиной в области обороны.
Порошенко отметил благосклонную позицию представителей конгресса по вопросу финансовой поддержки Украины, а также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украинскому государству. В том числе и предоставление вооружений оборонного характера.
Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее «борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти», говорится в сообщении.
Также американские конгрессмены поздравили Киев со вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ранее сообщалось, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. И глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины пообещал и дальше расширять сотрудничество с Украиной в области обороны.
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