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  • 30.08, 21:43

    Порошенко попросил у США еще денег и оружия

    4 комментария
    Порошенко попросил у США еще денег и оружия

    Порошенко попросил у США еще денег и оружия

    Порошенко попросил у США еще денег и оружия
  • Фото: ТАСС

    • Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США.

    На встрече с делегацией Конгресса США, которую возглавлял глава подразделения по внешнеполитической деятельности Гарольд Роджерс, Пётр Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Порошенко отметил благосклонную позицию представителей конгресса по вопросу финансовой поддержки Украины, а также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украинскому государству. В том числе и предоставление вооружений оборонного характера.

    Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее «борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти», говорится в сообщении.

    Также американские конгрессмены поздравили Киев со вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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