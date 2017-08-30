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  • 30.08, 21:43

    Британский спецназ открыл вакансию специалиста со знанием русского языка

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    Британский спецназ открыл вакансию специалиста со знанием русского языка

    Британский спецназ открыл вакансию специалиста со знанием русского языка

    В спецслужбах Великобритании открылась вакансия. Одно из основных требований к соискателю — владение русским языком.

    Подразделение британских сил особого назначения SAS объявило о поиске сотрудника со знанием русского языка. В обязанности сотрудника будет входить анализ и перевод секретных документов.

    Специалист на этой должности получит звание сержанта и будет зарабатывать до 44 тысяч фунтов (51 тысячи долларов) в год. Уточняется, что рабочий день будет неполным. От соискателя требуется опыт службы в разведке.

    Британская армия в настоящее время испытывает кадровый голод, сообщает издание Daily Mirror. В последний раз такая острая нехватка специалистов была после наполеоновских войн. Сейчас вооруженные силы Великобритании набирают механиков, специалистов по ИТ, инструкторов и координаторов проектов. Зарплаты на некоторых должностях достигают 70 тысяч фунтов (90,5 тысяч долларов) в год.

    Ранее внешняя разведка Великобритании уже проводила набор специалистов со знанием русского языка, но тогда им предлагалось работать на добровольных началах.

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