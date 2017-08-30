Минсельхоз не стал менять прогноз по урожаю из-за резкого похолодания

Министерство сельского хозяйство сохранило консервативный прогноз по урожаю зерна по итогам 2017 года.
Как отметил глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Пётр Чекмарев, резкое похолодание в Центральной России, Поволжье и на Урале может привести к снижению урожайности и трудностям с уборкой урожая.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, прогноз Минсельхоза не меняется. Он сохраняется на уровне 110 млн тонн в 2017 году, передает ТАСС.
Отметим, что последние дни лета удивили по-настоящему осенней погодой жителей сразу несколько регионов России. А в Сочи после смерчей и ливня даже выпал снег.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, прогноз Минсельхоза не меняется. Он сохраняется на уровне 110 млн тонн в 2017 году, передает ТАСС.
Отметим, что последние дни лета удивили по-настоящему осенней погодой жителей сразу несколько регионов России. А в Сочи после смерчей и ливня даже выпал снег.
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