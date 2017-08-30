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  • 30.08, 21:43

    Киев возмутился отказом Юнкера считать Украину частью НАТО и ЕС

    2 комментария

    Киев возмутился отказом Юнкера считать Украину частью НАТО и ЕС

    Киев возмутился отказом Юнкера считать Украину частью НАТО и ЕС

    Представитель Украины в ЕС Николай Точицкий обратился к Европейской комиссии (ЕК) за разъяснениями по поводу недавних высказываний главы ведомства Жана-Клода Юнкера, о том что Киев не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО.

    Точицкий заявил, что слова Юнкера не остались без внимания украинского руководства и представительства Украины при Евросоюзе.

    Николай Точицкий: «Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры».

    При этом Точицкий заявил, что слова Юнкера «были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины» и ее «евроинтеграционного курса». По мнению посла, такие высказывания, особенно накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации, подрывают уровень доверия и сотрудничества Украины с ЕС, передает УНИАН.

    Ранее, накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе напомнил о высказывании президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина — это ЕС и НАТО, и заявил, что «на данный момент она не является ни тем, ни другим». «Важно, чтобы все это понимали», — заключил глава ЕК.




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