Финансовая грамота, шахматы и астрономия: что ждет 15 млн школьников в новом году

В новом учебном году российских школьников и их родителей ждет целый ряд нововведений. #ЗаМинуту pic.twitter.com/HPAQh573GO — НТВ (@ntvru) 30 августа 2017 г.

На всероссийском родительском собрании говорили обо всем, что волнует и родителей, и педагогов: о новых учебниках по истории, о сдаче ЕГЭ и профориентации старшеклассников. Оказалось, что в некоторых регионах экзамены предстоят и самим учителям. Какие еще изменения ждут около 15 миллионов школьников, министр образования Ольга Васильева рассказала в интервьюДеньги любят счет, а не только счетные палочки. Аксиому, которой раньше учила жизнь, теперь будут объяснять учителя начальных классов. Факультатив «Финансовая грамота» с самым манящим методическим материалом — одно из самых обсуждаемых нововведений года, затмившее даже возвращение астрономии и шахмат., министр образования и науки РФ: «Мы с вами сталкиваемся со многими нарушениями, которые есть. И, конечно, человек должен понимать, куда и как он движется. Как он может написать и оформить договор. Там практические навыки, которые дети, да и взрослые должны получать».: «Дети будут оперировать реальными деньгами?»: «То, что они будут оперировать деньгами, в этом нет ничего плохого. Но в этом нет никакого ноу-хау, это делалось много лет. Просто сейчас больше регионов присоединяется к этому процессу. Повторяю, это дополнительно к той базе, что уже есть. Для нас важно все, что расширяет наш с вами кругозор. Тем более кругозор ребенка — культурную среду, естественно-научную среду, его знания о мире. И мне странно, что мы в стране, делающей пилотируемые ракеты, не имели в программе астрономии. И я же говорю: у ребенка должны быть крылья. А небо — это как раз то, куда нужно стремиться».Всероссийское родительское собрание — прямая линия с министром образования. В зале и на связи онлайн — традиционно мамы учащихся. Самые патриотичные негодуют: в учебниках и даже речи учителей все эти заимствованные «паркинг», «шопинг», даже «бизнес» им не по душе. Министр поддерживает: за чистоту речи надо бороться. На это обратят внимание авторов новых учебников. Их все равно многовато. В федеральном перечне — полторы тысячи. Для обновления используют опыт создания новых пособий по истории с единой концепцией в основе.: «Я глубоко убеждена, что линеек не должно быть больше трех. И самое важное: должны быть базовые учебники по всем предметам. И углубленные учебники».Вершина экзаменационной паранойи — ЕГЭ — пока останется в прежнем варианте. Изменится ОГЭ. Девятиклассникам придется сдавать русский устно, это собеседование станет допуском к основному экзамену. По своей инициативе школы вводят экзаменационные работы даже в начальных классах. Бояться их не надо — к ним надо готовиться, уверена министр. Подробнее — в материале НТВ.