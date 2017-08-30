Мишустин: налоговые поступления в бюджет выросли больше чем на треть

Налоговые поступления в бюджет РФ с начала года выросли более чем на треть, заявил глава ФНС Михаил Мишустин на беспрецедентном по масштабам семинаре для сотрудников налоговых служб.

На семинаре в Москве собрались налоговики из больше чем 30 стран. Темой разговора стал «клиенториентированный дизайн» для налоговых сервисов. Сотрудники налоговых служб обсуждали, как сделать процедуру уплату налогов удобней.



Мигель Силва Пинту, генеральный секретарь Внутриевропейской организации налоговых администраций: «Я должен сказать, что очень впечатлен тем, как ваши налоговые органы концентрируют внимание на IT. С одной стороны, есть традиционные виды бизнеса. С другой — становится все больше цифровых проектов. И мы, налоговики, должны уметь общаться и с теми, и с другими».



Налоговиками из разных стран о российской ФНС говорят исключительно в превосходной степени. Хвалят личный кабинет, где уже зарегистрированы больше 25 миллонов россиян и где можно сразу все налоги оплачивать.



Михаил Мишустин, глава ФНС: «В мире достаточно сложно создавать такие личные кабинеты. Потому что в мире налоги на недвижимость собирают местные налоговые органы. Другого вида налоги — федеральные налоговые службы. А если есть еще регионы, как в Америке, собирают еще и региональные. Они не все скоординированы, и есть проблема, чтобы делать это единым портальным решением».



Михаил Мишустин рассказал коллегам и про российский кассовый опыт: когда чек, что печатается при покупке, автоматически отправляется в онлайн-базу налоговой службы. Вообще, тут многие признают, что работа с Big Data — большими потоками данных — это и главный вызов для налоговиков, и одновременно главное удобство для налогоплательщиков. Технологичность повышает удобство, а значит, и доверие.



Ганс Христиан Хольте, глава налоговой службы Норвегии: «Я помню, как четыре года назад в Москве нам показали космонавтов, которые платили налоги прямо на орбите, и это было достаточно впечатляюще. А то, что мы видим сегодня, те решения, которые вы внедряете, скажем, в области возврата НДС, они могут вдохновить налоговые службы по всем миру, не только в Норвегии».



Вдохновляться налоговики будут до 1 сентября.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.