Нарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам

Город Канск Красноярского края заполонили отходы лесного производства. Жители города страдают от мусора и масштабных пожаров.

Жители города Канска в Красноярском крае готовятся обратиться к федеральным властям, чтобы те навели порядок в лесной промышленности города.



Ранее жители уже устраивали митинги и требовали отставки мэра города. О закрытии лесопилок речи не идет, так как это единственный источник дохода региона. Однако древесного мусора в городе столько, что из него уже делают инсталляции. Вокруг города свалки на сотни метров: сюда незаконно свозят с предприятий отходы лесного производства.



Огромное количество отходов создает опасность пожаров. Два пожара тушили в этом году на свалке и на пилораме. В конце мая был еще один пожар, но на этот раз огонь с лесопилки перекинулся на жилые дома: в одночасье сгорели 73 дома, крова лишись более 200 человек, двое погибли.



После пожаров были арестованы начальники канского таможенного поста и надзорного отдела МЧС. Их обвиняют в получении взяток от бизнесменов за молчание о нарушениях на предприятиях. За помощью в восстановлении домов погорельцы обращались даже к Си Цзиньпину, так как одной из лесопилок владеет китайская компания, но ответа пока не получили.



Комплексного решения проблемы с опилками в городе все еще нет. Пока все на уровне идей: печи для сжигания отходов, котельная на бесплатных отходах, захоронение древесины в котлован. В любом случае, на уборку уже существующих свалок потребуется 30 млн рублей.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.

