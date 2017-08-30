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  • 30.08, 20:12
    Нарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам. Красноярский край, лес, МЧС, пожары, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам

    Нарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам

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    Нарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам

    Нарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам

    Нарушения на лесопилках в Красноярском крае привели к крупным пожарам

      Город Канск Красноярского края заполонили отходы лесного производства. Жители города страдают от мусора и масштабных пожаров.

      Жители города Канска в Красноярском крае готовятся обратиться к федеральным властям, чтобы те навели порядок в лесной промышленности города.

      Ранее жители уже устраивали митинги и требовали отставки мэра города. О закрытии лесопилок речи не идет, так как это единственный источник дохода региона. Однако древесного мусора в городе столько, что из него уже делают инсталляции. Вокруг города свалки на сотни метров: сюда незаконно свозят с предприятий отходы лесного производства.

      Огромное количество отходов создает опасность пожаров. Два пожара тушили в этом году на свалке и на пилораме. В конце мая был еще один пожар, но на этот раз огонь с лесопилки перекинулся на жилые дома: в одночасье сгорели 73 дома, крова лишись более 200 человек, двое погибли.

      После пожаров были арестованы начальники канского таможенного поста и надзорного отдела МЧС. Их обвиняют в получении взяток от бизнесменов за молчание о нарушениях на предприятиях. За помощью в восстановлении домов погорельцы обращались даже к Си Цзиньпину, так как одной из лесопилок владеет китайская компания, но ответа пока не получили.

      Комплексного решения проблемы с опилками в городе все еще нет. Пока все на уровне идей: печи для сжигания отходов, котельная на бесплатных отходах, захоронение древесины в котлован. В любом случае, на уборку уже существующих свалок потребуется 30 млн рублей.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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