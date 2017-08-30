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  • 30.08, 20:13

    МИД РФ назвал целенаправленной провокацией задержание журналистки Курбатовой в Киеве

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    МИД РФ назвал целенаправленной провокацией задержание журналистки Курбатовой в Киеве

    МИД РФ назвал целенаправленной провокацией задержание журналистки Курбатовой в Киеве

    МИД РФ ждет реакции международных организаций на задержание журналистки Первого канала Анны Курбатовой в Киеве.

    Произошедшее с журналисткой во внешнеполитическом ведомстве назвали целенаправленной провокацией.

    При этом в МИД РФ обратили внимание на то, что накануне личные данные Курбатовой размещены на скандальном сайте «Миротворец».

    МИД РФ: «Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию — это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами. Накануне персональные данные Анны Курбатовой были размещены на пресловутом сайте „Миротворец“, курируемом МВД Украины».

    Также в ведомстве выразили надежду на то, что международные правозащитные организации примут «практические шаги в отношении бесчинства киевских властей». В связи с похищением журналистки в МИД Украины и правоохранительные органы направлены официальные ноты и обращения.

    смотретьВ Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    Напомним, ранее сегодня сообщалось, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. В адрес журналистки ранее поступали угрозы, а ее фамилия попала в базу украинского сайта «Миротворец».

    Позднее украинские силовики объявили, что Курбатову выдворят из страны. Кроме того, ей запретят въезд на Украину. Как заявили в МВД, Курбатова была задержана за «антиукраинскую деятельность».

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